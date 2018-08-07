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Mal varlığına tedbir konulan Haydar Baş'tan ilk açıklama!

"Yağmaya azmettirme" suçundan, 10 yıla kadar hapisi istenen, 3 milyon liralık malvarlığı üzerine tedbir konulan, ayrıca yurt dışına çıkışı da yasaklanan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, adaletin mutlaka yerini bulacağını belirterek, "Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır" dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 20:36
Mal varlığına tedbir konulan Haydar Baş'tan ilk açıklama!

Haydar Baş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 20 senelik siyasi ve akademik hayatı boyunca Türk Milletinin birliği, devletin bekası, Atatürk ilkelerinin ve inkılâplarının yaşatılması için çalıştığını belirterek, "Genel Başkanı olduğum Bağımsız Türkiye Partisi 'nin bu gayeler istikametinde program yapmadığı il ve ilçe kalmamıştır. Bu süreçte dava dosyaları 20 bin sayfaya ulaşan iftira ile dolu oyunlara alet edilmek istendik. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık" dedi.

"HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYIZ"

BTP lideri Prof. Dr. Baş, 72 senelik ömründe bir adım bile hukukun dışına çıkmadığını savunarak, "Hukukun dışına çıkmayız. Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet mutlaka yerini bulacaktır. Ancak bazı mihraklar, tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR OYUNUN İÇİNE ÇEKİLMEK İSTENİYORUZ"

Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmediğini kaydeden Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır." diye konuştu.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİMİZ TAMDIR"

Baş, açıklamasının son kısmında, "Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Devam eden yargı süreci esnasında tutanakları yayınlayan siteler için gerekli yargı süreci başlatılacaktır. Türk adaletine güvenimiz tamdır." dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 20:36
  1. Haydar Baş

YORUM YAZ

  • BigalıBigalı35 dk önce
    Prof.Dr.Haydar Baş söylediklerinde% 100 haklıdır.
  • aspnetturkiye.comaspnetturkiye.com1 sa önce
    atatük inkilapların abağlılık nedir arkadaş? sorsan müslüman
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