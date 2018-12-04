0553 313 94 23

Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 25 azaldı

Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 11 ayında yüzde 25,6 düşüş yaşandığı bildirildi.

04 Aralık 2018 Salı 10:42
Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 25 azaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması, ülke genelinde uygulanan eş zamanlı "Güven" ve "Huzur" uygulamaları malvarlığına karşı işlenen tüm suçları azalttı.

Bu yılın 11 ayında mal varlığına karşı işlenen asayiş suçları, alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 azaldı. Ayrıca 2017'nin 11 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 6,6 artarak yüzde 45'e ulaştı.

Geçen yılın 11 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü.

Buna göre, oto hırsızlığı yüzde 35,6, otodan hırsızlık yüzde 33,8, ikametten hırsızlık yüzde 28,2, iş yerinden hırsızlık yüzde 25,8, yankesicilik yüzde 24,3, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 22,9, kapkaç yüzde 22,8, yağma (gasp) yüzde 11,6, dolandırıcılık yüzde 6,7 oranında düştü.

- Evden hırsızlık günlük olay sayısı yüzde 30 azaldı

Alınan tüm güvenlik önlemleri, evden hırsızlık günlük olay sayısını da azalttı. Buna göre, 2017'de ülke genelinde günlük 262 evden hırsızlık olayı meydana gelirken 2018'de bu sayı 183'e düşerek yüzde 30 azaldı.

Bu yılın 11 aylık döneminde, günlük İstanbul'da 55, Ankara'da 11, İzmir'de 8 evden hırsızlık olayı yaşandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olayı, Ankara'da yüzde 64,5, İstanbul'da yüzde 30,5, İzmir'de 58,6 azaldı.

Geçen yılın aynı döneminde ise Ankara'da 30, İstanbul'da 79, İzmir'de 19 günlük evden hırsızlık olayı meydana gelmişti.

 

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:42
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Mal varlığına karşı işlenen suçlar
  6. yüzde 25 azaldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Takımı ligde tutmak en büyük amacımız"
    1. "Takımı ligde tutmak en büyük amacımız"
    2. Doktorun mesleki araştırmaları hayat..
    3. Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
    4. Muavenet malûlleri 26 yıldır mağdur
    5. Yeni düzenleme! Artık zorunlu olacak
    6. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Suriye'nin..
    7. İnanılmaz olay! Ustası babası, patronu..
    8. Türk bilim insanlarından yerli üretime..
    9. Rekabet Kurumundan "soğan fiyatları"..
    10. Mali suçlarda yüzde büyük düşüş!
    11. Fenerbahçe'den en kötü ilk yarı..
    12. "Sihirli flüt" Kutluer, Filistinli..
    13. Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk..
    14. Diyarbakır'ın inanç ve kültür..
    15. "Tekstil sektöründe kapsamlı..
    16. Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu
    17. TCMB'den repo ihalesi
    18. Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu
    19. "Dijital dünya hızını sahneye..
    20. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 335..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı