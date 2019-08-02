0553 313 94 23

Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, ailesiyle birlikte kaldığı binayı yakmaya çalıştı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:48
Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, ailesiyle birlikte kaldığı binayı yakmaya çalıştı. Yakınları tarafından darp edilen şahsın, daha önce de aynı binayı yakmaya çalıştığı öğrenildi.



Olay öğlen saatlerinde Gebze Ulus Mahallesi 2145 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2145 Sokak’ta bulunan 4 katlı binada yaşayan ve 3 ay önce hapishaneden çıkan Abdullah Ç., yakınları ile birlikte yaşadığı binanın depo kısmındaki malzemeleri ateşe verdi. Binadan dumanlar yükseldiğini gören yakınları ise depoya indiğinde malzemelerin yandığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. Bu sırada alevleri söndürmeye çalışan bina sakinleri, kendilerini engelleyerek yanma tehlikesi geçiren Abdullah Ç.’yi darp ederek zorla dışarı çıkardılar.



Binayı yakan şahıs ağır yaralandı


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinde yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin arasında dumandan etkilenen ve aldığı darbelerle ağır yaralanan Abdullah Ç. ise ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Aynı binayı ikinci kez yakmaya çalıştı


Öte yandan madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Ç.’nin daha önce de aynı şekilde kendisinin de mal sahibi olduğu binayı yakmaya çalıştığı adam yaralama ve çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden inse 3 ay önce çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelen ve yangını çıkaran şahsın ağır yaralandığı olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong’da memurlar da sokaklara çıktı
    1. Hong Kong’da memurlar da sokaklara..
    2. Manisa’nın toplu ulaşımına yeni hatlar
    3. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili..
    4. "Salda Gölü'nde 500-600 metrelik..
    5. TFF Temsilciler Semineri devam ediyor
    6. Yeni nesil imdat kolu hayat kurtaracak
    7. İnek kafasını piknik masasına..
    8. Türk Dünyası Belgesel Film..
    9. Korkuteli’de bıçaklar kurbanlıklar..
    10. Endonezya'da 6,8 şiddetinde korkutan..
    11. DADDRALLİ’ciler Cıngırt Kalesi’ne çıktı
    12. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    13. Karaköprü’de ikram çeşmesinden..
    14. Otobanda devrilen yatak yüklü kamyonet..
    15. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    16. Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    17. Türkiye’nin üzüm ambarında üzümler..
    18. 41 Burda AVM’de tiyatro günleri..
    19. "Güneş ışığı deri kanserine neden..
    20. Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin