Mal beyanında böyle bir para yok... Kılıçdaroğlu 909 bin TL’yi nereden ödedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan davada 909 bin lira manevi tazminata mahkûm edilmesinden sonra Erdoğan'ın avukatlarının icra işlemini başlatması nedeniyle Kılıçdaroğlu tazminatı icra dairesine yatırdı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, icra işleminin bekletilmesi için, "tehiri icra" işlemi yapıldığını, bu nedenle ödenen paranın itiraz süreci sona erene kadar tahsil edilemeyeceğini belirtti.

3 AYRI DAVADAN 909 BİN LİRA TAZMİNAT

Kılıçdaroğlu, geçen yıl kasım ve aralık aylarındaki üç ayrı TBMM grup toplantısında, Başkan Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndan usulsüz para transferi yaptığı iddia etmişti. Erdoğan'ın avukatları bu iddialar üzerine Kılıçdaroğlu'na üç ayrı manevi tazminat davası açtı. İstanbul Anadolu 20, 5 ve 9'uncu asliye hukuk mahkemelerinde açılan üç ayrı davada Kılıçdaroğlu toplamda 698 bin lira manevi tazminat cezasına mahkum edildi. Bu tutar, yasal faiz ve avukatlık ücretleriyle birlikte 909 bin 353 lira olarak hesaplandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları ise bu kararların ardından itiraz sürecini başlatarak, istinaf yoluna başvurdu..

PARANIN KAYNAĞI NE?

İtiraz aşaması devam ederken, Başkan Erdoğan'ın avukatları cezanın tahsili için icra işlemi başlattı. İcra işleminin başlatılmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun baş avukatı Celal Çelik, tazminat tutarını İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu tutarı CHP'den almadığı ve tamamen kendi mal varlığından karşıladığı iddia edildi.

MAL BEYANINDA BÖYLE BİR PARA YOK!

2015 seçimleri sonrasında mal beyanı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyannamesinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun üzerinde, 2003'te Ankara Balgat'ta alınan 142 bin liralık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde ise Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen 57 bin 300 liralık, Tunceli'de 2007'de alınan 75 bin 284 liralık, Balıkesir Burhaniye'de 2009'da edinilen 300 bin liralık dört konut bulunduğu belirtildi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1997'de Akçalı Konut Yapı Kooperatifi ile Gökyurt Konut Yapı Kooperatiflerinde üye olduğu ifade edilen beyannamede, Kerem Kılıçdaroğlu'nun üzerinde Opel Astra marka 2015 model, değeri 51 bin lira olan bir otomobilin bulunduğu kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Parayı kendi kaynaklarıyla ödediği iddia edilen Kılıçdaroğlu mal beyanını açıklamaktan kaçıyor. Konu ile ilgili CHP kanadından da bir açıklama gelmezken, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacağı mal beyanında paranın kaynağının ne olduğu ortaya çıkacak.

Kaynak: Takvim