Mal alıp parasını vermeyen 2 kişi yakalandı

Niğde’de farklı illerden mal aldıkları kişilere parasını vermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Konya’da peyzaj, çiçek, bitki, gübre gibi malzemeler alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Niğde’de düzenledikleri "Vurgun" operasyonuyla K.T. ve D.İ’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi. Olayın şüphelisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.K’nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.