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İSLAM

Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oruç ile ilgili sorular vatandaşlar tarafından yoğun araştırılan konular arasında yer alıyor. Oruç tutan vatandaşların araştırdığı “Makyaj yapmak orucu bozar mı?” sorusu ise oldukça merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:21:00 -
Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Orucu bozan şeyler Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerdey eniden gündemde. Müslüman alemi oruç ile ilgili soruların cevaplarını arıyor. "Makyaj yapmak orucu bozar mı?" ise o sorular arasında yer alıyor. Peki yüze makyaj yapmak orucu bozar mı?

Makyaj orucu bozar mı?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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