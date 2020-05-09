Orucu bozan şeyler Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerdey eniden gündemde. Müslüman alemi oruç ile ilgili soruların cevaplarını arıyor. "Makyaj yapmak orucu bozar mı?" ise o sorular arasında yer alıyor. Peki yüze makyaj yapmak orucu bozar mı?

Makyaj orucu bozar mı?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.