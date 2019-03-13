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MAKÜ’de “Mehmet Akif’i Anlamak ve İstiklal Marşı” konferansı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Mehmet Akif’i Anlamak ve İstiklal Marşı” adlı konferans, Avşar Han’da gerçekleştirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:36
MAKÜ’de “Mehmet Akif’i Anlamak ve İstiklal Marşı” konferansı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Mehmet Akif’i Anlamak ve İstiklal Marşı” adlı konferans, Avşar Han’da gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz yaptı. Rektör Korkmazyaptığı konuşmada “Akif’in sadece şiirlerini anmıyoruz. Akif’in şahsiyetini irdeliyoruz. Tarihe mal olmuş şahsiyetler sadece bulundukları şartlara mal olmuş değil bünyelerinde, fikirlerinde, eserlerinde geçmişin bütün birikimini içinde bulundukları konjonktürün ekonomik, siyasi şartlarında toplumun geleceğine bir ışık tutmak amacıyla bizlere çok önemli mesajlar verirler. Akif de öyledir. Mehmet Akif kendi çerçevesinde fikirler üretiyordu, ülkenin geleceği konusunda kaygılanıyordu. Batı’yı görüyor değişik cephelerde görevler alıyordu. Akif sadece fikirleriyle değil eylemleriyle de çaba sarf ediyordu. Bugün İstiklal Marşı nedeniyle onu anıyor olmamız 10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı’na sığdıramayacağımız bir Akif var. Bu milletin 25 asırdır asla hiç kimsenin esareti altında olmadığını ve bu yolun hiçbir zaman açılmaması gerektiğini savunan bir Akif var. Hayatında o kadar kareler var ki hepimizin Akif ‘i tanımaya çok ihtiyacı var” dedi.



Konferans daha sonra Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok tarafından gerçekleştirilen “Mehmet Akif’i Anlamak ve İstiklal Marşı” konulu sunum ile devam etti. "Mehmet Akif”i anlatmak üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine geldiğim için mutluyum.” diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Turgut Tok, “Mehmet Akif’i oluşturan kültür iklimine baktığımızda Kosova-İpek, Özbekistan-Buhara ve İstanbul-Fatih gibi bu 3 kentin izlerini taşıdığını görüyoruz. Akif denildiğinde bu 3 kavram önemlidir. Ben Akif’te hem Balkan coğrafyasını hem Türkistan hem İstanbul’un bir bileşimini buldum. Akif, bir ucuyla Balkan kültürü, bir ucuyla Türkistan kültürü bir ucuyla da İstanbul kültürünün ortaya çıkardığı zirve noktasında olan isimlerden bir tanesidir. İstiklal Marşı’nda altının çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kahraman ordumuza ithaf edilmesidir. Bir memleketin bağımsızlığının marşıdır. Millete aittir ama bu şiir kahraman ordumuza ithaf edilmiştir. Ordu-millet-devlet bütünlüğünün ifadesi anlamında kahraman ordumuza ithaf edildiğinin altını çizmeliyim. İstiklal Marşı’na baktığımızda biz, siz ve onlar yoktur, çokluk kavramı hiç kullanılmaz. Çünkü ordu, millet, vatan, artık tek vücut, tek kimlik, tek şahıs, tek millet temsilindedir. Akif’in şiirlerini, hayatını, fikirlerini ve düşüncelerini anlatabilecek tek bir söz ararsak ben o kelimenin ‘edep’ olduğunu düşünüyorum.” dedi.



Konferans sonrasıRektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın Prof. Dr. Turgut Tok’a anmalık takdim etmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:36
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