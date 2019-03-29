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MAKÜ tarafından çiftçilere kalkınma odaklı hayvancılık eğitimi verildi

BURDUR (İHA) – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından, Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında çiftçilere yönelik çeşitli konularda eğitim verdi.

29 Mart 2019 Cuma 18:11
MAKÜ tarafından çiftçilere kalkınma odaklı hayvancılık eğitimi verildi

BURDUR (İHA) – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından, Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında çiftçilere yönelik çeşitli konularda eğitim verdi.Burdur Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Alparslan,8 eğitimden 5’ine katılan çiftçilere ‘Bilinçli Çitçi Sertifikası’ vereceklerini belirtti.


‘Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı’ çerçevesinde, Burdurlu çiftçilere yönelik Avşar Han Sinema Salonu’nda eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, Burdur Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Alparslan yer aldı. 8 farklı konuda eğitimleri olduğunu anlatan Kapan, “Her eğitime gelen kişiye eğitim sonunda sertifika vermek istiyoruz. Bu sertifikalar çok önemli çünkü 8 eğitimden 5’ine katılan çiftçilere ‘Bilinçli Çitçi Sertifikası’ gibi özel sertifika vereceğiz ve bu kişileri veri havuzumuzda tutacağız. Böylece sizlerle hayvancılık projesi kapsamında daha yakından çalışabileceğiz” dedi.


MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Karakaş Oğuz tarafından ise ‘Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları’ konusunda eğitim verildi. Çiftçilerin pratikte karşılaştığı soru ve sorunların yanıtlarını da buldukları eğitimlerde, çiftçiler de günlük hayattaki deneyimlerini paylaştılar.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:11
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