Makineye kolunu kaptırdı Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında makineye kolunu kaptıran işçinin kolu kırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında makineye kolunu kaptıran işçinin kolu kırıldı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde’de meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan tekstil işçisi Hamit K. (49), iş yaparken bir anlık dalgınlık sonucu kolunu makineye kaptırdı. İşçinin kolu kırılırken, olayı gören mesai arkadaşları durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.