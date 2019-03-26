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Makinenin kablosunu taşla ezerek çaldılar

Denizli’de mermer işleme atölyesine giren hırsızlar halk arasında harç karma makinesi olarak bilinen kontiyer makinesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kablosunu taşla ezerek koparıp çaldı.

26 Mart 2019 Salı 12:55
Makinenin kablosunu taşla ezerek çaldılar

Denizli’de mermer işleme atölyesine giren hırsızlar halk arasında harç karma makinesi olarak bilinen kontiyer makinesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kablosunu taşla ezerek koparıp çaldı.


Olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayda mermer ve mezar imalatı yapan atölyeye güpegündüz gelen şahıslar makinenin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kablosunu taşla ezip kopararak çaldı. Açık kasa kamyonet ile iş yerinin önüne gelen 2 şahıstan biri araçta beklerken diğeri aşağı inerek atölyenin önüne gelip bir süre gezindi. Alabileceği bir şeyler bakan şahıs daha sonra kontiyer makinesinin üzerindeki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kabloyu fark edince harekete geçti. Kabloyu almak için girişimde bulunan şahıs kablonun makineye bağlı olan kapalı kısmı açmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Araçtaki diğer şahıstan gelen talimatla şahıs bu defa kabloyu bir taşın üstüne koyup başka bir taşla vurup ezerek kopardı. Kabloyu aracın kasasına atan şahıs daha sonra kamyonete binerek olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.



"Adam kendi fabrikası gibi elini kolunu sallayıp geliyor"


İş yerindeki makinesinden kablosu çalınan Memduh Altan ise olayı güvenlik kameralarını izledikten sonra fark ettiğini söyledi. Olayın mesainin olmadığı pazar günü gerçekleştiğini ifade eden Altan, "Öğlen 13.30 civarında güpegündüz gelmişler. Kabloyu taşlarla ezip kopararak gitmişler. Çalışmadığımız için de biz daha sonra kamera kayıtlarından bulduk. Gerekli yerlere bugün şikayetlerimizi yapacağız. Buradaki mevzu çalınan kablonun fiyatı değil. Yapılan şeyin yanlış olduğunu ve herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Olay anında birkaç araç geçiyor ama kimse durup da ’sen kimsin ne yapıyorsun?’ diye sormuyor. Adam kendi fabrikası gibi gelip elini kolunu sallayıp kabloları kesip koparıp gidiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:55
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