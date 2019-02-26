Makine mühendisi akademisyen kalemiyle Yeşilçam’ı ölümsüzleştirdi

Isparta’da makine mühendisliği mezunu Akademisyen Dr. Öğretim Görevlisi Yunus Emre Delikanlı, Yeşilçam’ın unutulmaması ve insanların kültürel bilinçlendirilmesini sağlamak adına "Yeşilçam’ın Yüzü" portre ve karikatür Sergisi’ni açtı. Delikanlı, "Konseptte Yeşilçam’ın Yüz’ü adında hem portre yüz, hem de Yeşilçam’ın yüze yakın ünlüsünü ölümsüzleştirmek ve anmak adına halkımızı da biyografi ve unutulmayan hayat hikayeleriyle bilinçlendirmek adına böyle bir sergi yapmaya çalıştık. Bir anı olsun istedik" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu’nda (ISUBÜ) Öğretim Görevlisi olan Dr. Yunus Emre Delikanlı, çocukluktan bu yana var olan yeteneği sayesinde yaptığı portre eserlerle ilk kez sergi açtı.

Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda açılan sergiye “Yeşilçam’ın Yüz’ü” ismini veren yetenekli akademisyen, çizdiği yaklaşık 90 eseri meraklılarının beğenisine sundu. Sergide, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularının portreleri yer alırken, görsellerin altında ise sanatçılarla ilgili bilgi notları ve hikayeler de yer aldı.

Sergide Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve akıllarda yer eden birçok ünlü yer aldı. Sergide, ünlülerden bazıları rol aldığı ve özdeşleştikleri isimlerle birlikte aynı tablolarda yer aldı.

"Eşim ve arkadaşlarım teşvik etti"

Yaptığı çizimler ve açtığı sergiyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) bilgi veren ISUBÜ Öğretim Görevlisi Dr. Yunus Emre Delikanlı, 12 yaşında başladığı resim ve karikatürle yaklaşık 22 yıldan buyana içli-dışlı olduğunu belirterek, "Halen kendimce amatör olarak çizimler yapmaktayım. Bu çizimlerimin sayısı arttıkça eşim ve arkadaşlarım bir sergi yapmaya yönelik beni teşvik ettiler. Bu süre içerisinde bir konsept belirledik: Yeşilçam. Herkesin ortak paydası olduğunu düşündüğüm, Türk sinemasının ünlülerinin olduğu ve bunları karikatürize etmekle başlayan bu serüven, sayı arttıkça bir sergi hazırlığına dönüştü. Biz, bu karikatürleri topladık, sayıları 90’ı bulunca da sergi yapmaya karar verdik" dedi.

"Yeşilçam’ın unutulmaması ve insanları bilinçlendirmek için bu sergiyi açtık"

"Ben bunun herhangi bir eğitimini almadım" diyen Dr. Delikanlı, "Konseptte ‘Yeşilçam’ın Yüz’ü’ adında hem portre yüz, hem de Yeşilçam’ın yüze yakın ünlüsünü ölümsüzleştirmek ve anmak adına halkımızı da biyografi ve unutulmayan hayat hikayeleriyle bilinçlendirmek adına böyle bir sergi yapmaya çalıştık. Birçok Yeşilçam ünlüsü vefat etti. En son aramızdan ayrılan Ayşen Gruda. Onu da yad etmek bakımından özel bir köşe yaptık. Geride kalanlara bir anı olsun istedik. Ben bunun eğitimini almadım ama küçüklüğümden bu yana bu işin içinde olduğum ve Türk kültürünün içi mizah dolu olduğu için konuşmalı diyaloglu karikatürlerim de var. Bunun içerisinde portre karikatürün yeri ayrı. Çünkü, insanın uzuvlarını abartıyorsunuz, gözünü küçük, kulaklarını-yüzünü büyük çiziyorsunuz. Bu durum, mizah anlayışı olan insanlarda bir güldürü-keyif oluşturuyor. Benim, bu sergideki hedefim hem insanları güldürmek, hem de insanları bu şekilde keyifli bir yolculuğa çıkarırken, Yeşilçam’ın ünlüleri hakkında, onların hayatlarına biraz olsun dokunmak ve bilinçlendirmek oldu" diye konuştu.

"Aynı sergiyi yakın zamanda İstanbul’da açmayı düşünüyorum"

Açtığı ilk sergi sonrasında geri dönüşlerin iyi olmasının kendisini farklı sergiler açmak adına cesaretlendirdiğini kaydeden Delikanlı, "Bu işin eğitimini almamama rağmen genelde beğeniyorlar. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden hocalarımız geldi, onların eleştirileri benim için çok önemliydi. Onlara da sordum; ‘Gerçekten kalemini güzel kullanıyorsun’ dediler, bu da beni onurlandırdı. Bu işin eğitimini ileriki zamanlarda alıp almayacağımı bilmiyorum ama bu işin üzerinden gitmeye çalışacağım. Aynı sergiyi yakın zamanda İstanbul’da açmayı düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte de farklı bir konsept belirleyip, portre karikatür üzerine tekrar yeni bir sergi açmayı düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

İlk sergisi sonrasında ikinciyi aynı konunun devamı veya farklı alanlarda yapmayı amaçladığını belirten Delikanlı, sergideki eserlerini hazırlarken büyük keyif aldığını ve ziyaretçilerinin de aynı keyfi almasını ümit ettiğini iletti.

Aile ve çocuğu için GSF okuma arzusunu erteliyor

Makine Mühendisi bir akademisyen olarak, hobisi ve küçüklüğünden bu yana tutkusu olan alanda eğitim alıp almayacağı konusundaki soruyu da yanıtlayan Delikanlı, bu yıl üniversite sınavına girdiğini Güzel Sanatlar Fakültesi okumak istediğini aktardı.

Delikanlı, bu fakülteyi okumak için yetenek sınavlarını geçeceğini düşündüğünü ancak, ailesi ve çocuğuna zaman ayırmak adına bu hedefini şimdilik askıya aldığını söyledi.

Son olarak kendisi gibi karikatür ve çizime merakı olanlara hitap eden Delikanlı şunları söyledi:

"Özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum. Mizah dergilerini takip edenler varsa buna devam etsinler. İlgileri varsa okumaktan, izlemekten ziyade çizmenin de gelişime çok büyük katkısı oluyor. Tabii ki teknik eğitim de önemli. Ama her insanın da mutlaka kendi içinde özel bir yeteneği olduğunu ve olacağını, üzerine gidip, zaman harcayıp onu geliştirebileceğine inanıyorum."