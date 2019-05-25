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Makina mühendisleri iftar programında bir araya geldi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Şube Başkanı Akif Aksoy, "Türkiye birkaç yatakta doğalgaz keşfettiğinde Rusya’ya olan bağlılığından kurtulacak, böylece Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olan cari açığın kapanması ve mali anlamda ülkenin rahatlaması için fırsat oluşacaktır" dedi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:07
Makina mühendisleri iftar programında bir araya geldi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Şube Başkanı Akif Aksoy, "Türkiye birkaç yatakta doğalgaz keşfettiğinde Rusya’ya olan bağlılığından kurtulacak, böylece Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olan cari açığın kapanması ve mali anlamda ülkenin rahatlaması için fırsat oluşacaktır" dedi.


Kentte bulunan bir restoranda düzenlenen programın açılışında konuşan Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, oda faaliyetleri hakkında bilgiler vererek; "2019 yılı itibariyle yaklaşık 3 bin kayıtlı üyemizle hizmetlerimize devam etmekteyiz. Meslek odaları üyeleriyle vardır ve var olacaktır. Bu kapsamda birlikteliğimiz için birbirimize destek olma geleneğini her daim sürdürmeliyiz. Her fırsatta birlik olacağız kalben, madden ve manen. Oda olarak eğitimlerimiz devam etmektedir. 2019 yılında Kayseri Ticaret Odası ile beraber imzalamış olduğumuz İş Makineleri Protokolü kapsamında iş makineleri tespitleriodamız tarafından yapılmaktadır. Şube etkinlik alanlarında eğitimlerimiz ve mesleki yeterlilik kapsamında kaynakçı, köprülü vinç ve asansör sınavları yapılmaktadır. 2019 yılı başı itibariyle şube ve temsilcilikleri olarak yaklaşık 6 bin 500 olan asansör periyodik kontrol sayımız 2019 yılı itibariyle 9 bin 500 civarına çıkmıştır" dedi.


Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları atlatması için bölgesinde söz sahibi konumuna gelmesi gerektiğini belirten Aksoy; "Türkiye en kısa sürede bölgedeki etkisiz tutumunu bırakmalı ve sahada söz sahibi aktörlerden biri haline gelmelidir. Türkiye de AB ülkeleri gibi doğalgazda Rusya’ya bağımlı haldedir. Türkiye birkaç yatakta doğalgaz keşfettiğinde Rusya’ya olan bağlılığından kurtulacak, böylece Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olan cari açığın kapanması ve mali anlamda ülkenin rahatlaması için fırsat oluşacaktır. Türkiye’nin enerji çıkarlarını koruyabilmesi ve bölgede etkin bir rol oynayabilmesi için kıyıdaş ülkelerle diplomasi ayağını geliştirmesi gerekmektedir. Diğer ülkelerle bunu siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözmeye çalışmalı, Doğu Akdeniz coğrafyasındaki etkin rolünü biran önce almalıdır" şeklinde konuştu.


Programa ayrıca MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kurum kuruluş müdürleri, siyasi parti il başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:07
  1. doğa

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