0553 313 94 23

Maketten ev satışıyla dolandırıcılığa yönelik operasyon

Maket üzerinden sattıkları konutları teslim etmediği, bazı evleri de birden fazla kişiye sattığı öne sürülen bir inşaat firmasının 12 yöneticisi gözaltına alındı - Şüphelilerin bu yolla 170 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddia edildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
Maketten ev satışıyla dolandırıcılığa yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir inşaat firmasının 12 yöneticisi, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Eyüpsultan'daki konut projelerinde maket üzerinden satış yapan ancak evlerini teslim etmeyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdığı öne sürülen bir inşaat firmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu inşaat firmasının arazi sahipleriyle nihai anlaşma yapmadan ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri almadan konut projelerini hazırlayarak maket ve fotoğraflar üzerinden satış yaptığını belirledi.

Müşterilerden belirli miktarda nakit veya banka kredisi üzerinden ödeme alan firmanın, kalan miktarı ise senetlerle takside böldüğü ve bu senetleri de faktoring şirketlerine devrederek vatandaşlara mağduriyet yaşattığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında mağdurlardan yaklaşık 100'ünün dolandırıcılık iddiasıyla şikayette bulunduğu, inşaat firmasının elde ettiği 170 milyon lirayı aşkın haksız kazancı ise ABD'deki hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

Tespitler doğrultusunda harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 inşaat firması yöneticisinden 12'sini yakaladı.

Maket üzerinden satışını yaptıkları konutları teslim etmedikleri, bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları ve bir inşaat projesiyle ilgili resmi kurumlara hiç müracaatta bulunmadıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, bir şüphelinin arandığını ve olaydaki mağdur sayısı ile elde edilen haksız kazanç miktarının artabileceğini kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
  1. dolandırıcılık
  2. İstanbul
  3. KONUT
  4. Maket
  5. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel’in titremesine sandalyeli önlem
    1. Merkel’in titremesine sandalyeli önlem
    2. Körfezde çevre düzenleme çalışmaları..
    3. İstanbul'da yağış akşam saatlerinde..
    4. Düğün sezonu açıldı, sahte altına..
    5. Erdemli’de sahiller tatil sezonuna..
    6. Güney Afrika'da binbaşıya başörtüsü..
    7. Odanızın havasını değiştirecek 3..
    8. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını..
    9. İlahiyatçı Orhan Çeker uyardı!..
    10. FETÖ’nün mahrem sorumlusuna İzmir’de..
    11. Çanakkale’yi kasırga vurdu
    12. Kent merkezine ulaşımı kısaltacak..
    13. Ankara Valiliğinden ’formaldehit’..
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Başkan Eroğlu, taksicilerle bir araya..
    16. Adıyaman’da 33 mahalle muhtarına..
    17. Adıyaman’da "Kümelenme ve Seracılık"..
    18. 5 yıldır boşanamayan kadının yardım..
    19. Çocuklarda ishale dikkat
    20. Adana ve Mersin’de 11 günde sahte..
    21. Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı..
    22. Ağrı’da MTSK Temsilcileriyle İstişare..
    23. Çiftçiler enerji maliyetlerinden mağdur
    24. Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
    25. 23 ülkeden gelen sanatçılar, Muş’u..
    26. Tarsus’taki 700 yıllık kervansaraylar..
    27. Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve..
    28. Komisyon, İzzet Alp'in yaşam..
    29. Bağlar’da Kentsel Dönüşüm için dev..
    30. TOKİ Ankara Kahramankazan 334 adet..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!