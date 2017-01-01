Makete kanıp ucuz eve imza atmayın

Avukat ve arabulucu Zeki Arıtürk, geçmişten bugüne konutta en fazla mağduriyetin maket üzerinden satışlardan kaynakladığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulunuyor;

l İnşaat aşamasında olan bir projeye ilgi duyulması durumunda kat irtifakı tesis edilip edilmediği Tapu Sicil Müdürlüklerinden kontrol edilmelidir.

l Yapı ruhsatı, belirlenen proje dâhilinde bir inşaatı yapımına başlanması için verilen izin belgesidir ve İlgili Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapı ruhsatının verilip verilmediği araştırılmalıdır.

l Söz konusu yapının vaziyet planı ve mimari projesi ile Bbelediyeye başvurulan resmi evrakları karşılaştırılarak ve mevcuttaki konumunun projedeki konumla aynı olduğu tespit edilmelidir.

l İnşaat aşamasında olan bir projede mutlaka noterden satış vaadi sözleşmesi yapılmalıdır. Satış vaadi sözleşmesinde mutlaka sahip olunacak gayrimenkulün blok, kat ve bağımsız bölüm numarası ve projedeki yeri ile konut ya da işyerinin net-brüt alanlarının yer aldığı mimari proje ve projenin anahtar teslim tarihi özellikle belirtilerek sözleşme imzalanmalıdır.

l İlgili belediye imar müdürlüklerinin söz konusu yapının dosyası incelenmeli, herhangi bir tutanak, yapı tatil zaptı, yıkım kararı vb. olumsuz halin var olup olmadığı, imar planı ve yapılaşma koşullarında değişiklik olup olmadığı ve projeye uygulanabilirliği kontrol edilmelidir.

l Söz konusu konut ya da işyerinin satış vaadi sözleşmesinde belirtilen alanı ile tarafınıza teslim edildiğinde kullanım alanı arasında fark olup olmadığına ölçülerek dikkat edilmelidir.

BUNDAN UCUZU OLMAZ

Şirketlerin ard arda düzenlediği kampanyalar var olan durgunluğun aşılmasına yarar sağlarken, fiyat düzeltmesi de dikkat çekiyor. Bunun sonucunda maliyeti belli olmayan arsaların fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Fiyatı şişmiş bölgelerde normalleşme sürecine girildi. Yüksek fiyatla satılan projelerde geçen yılki seviyelere dönüş yaşandı. Firmalar iç finansmanlarını harekete geçirdi. Faizin olmadığı pazarlama yöntemleri öne çıktı. Nakit gayrimenkul alanlar vadeliye göre daha kazançlı çıktı.