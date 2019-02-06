Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalaması

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalaması, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova devlet ve hükümet başkanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her zaman ülkesinin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çabaladığını kaydetti.

İvanov, "Makedonya Cumhuriyeti'nin tüm hükümetlerinin katkısı sonucunda, savunma ve askeri hazırlık alanındaki standartlarının çoktan yerine getirildiği göz önünde bulundurulduğunda Makedonya Cumhuriyeti NATO'nun 30'uncu üyesi olmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Zoran Zaev de protokolün imzalanmasından dolayı vatandaşları tebrik ederek, bugünü "büyük ve tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Zaev, "Dünyanın en büyük güvenlik ittifakı olan NATO, bugün bize 'hoş geldiniz' dedi. Bugün ittifaktaki aynı masada müttefiklerimizle omuz omuza oturduk. Mutluyuz, çünkü ülkemiz için daimi güvenlik ve barış sağladık." dedi.

- Komşu ülkelerden tebrik

Makedonya'nın komşularından Arnavutluk'un cumhurbaşkanı İlir Meta da protokolün imzalanmasını "zamanında verilmiş gerekli bir karar" olarak nitelendirdi.

Meta, "Ülkenin daha fazla ilerlemesini teşvik eden, bölgesel güvenlik ve istikrarı artıran, ortak değerlerin ittifakı olan NATO'yu güçlendiren bu hak edilmiş başarıdan dolayı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarını ve vizyon sahibi siyasi liderlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da katılım protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, NATO'nun bölgedeki varlığının daha fazla güvenlik, barış ve istikrar getirdiğini vurguladı.

Haradinaj, Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalamasına ilişkin, "Daimi barışı hedefleyen bölgemiz için bu büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Komşusu Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu Prespa Anlaşması ile çözen Makedonya, Yunanistan'ın engeli kaldırmasıyla geçen yıl NATO'ya üyelik daveti aldı.

Ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın her iki ülkede gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından bugün NATO'nun Brüksel'deki merkezinde katılım protokolü imzalandı.

Makedonya'nın üyelik süreci, katılım protokolünün tüm NATO üyesi ülkelerin parlamentolarında onaylamasının ardından tamamlanacak.

Yunan parlamentosunun katılım protokolünü onaylamasının ardından Makedonya'nın adı resmen Kuzey Makedonya olarak değişecek.