0553 313 94 23

Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalaması

Makedon, Arnavut ve Kosovalı liderler, Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalamasını memnuniyetle karşıladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:14
Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalaması

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalaması, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova devlet ve hükümet başkanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her zaman ülkesinin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çabaladığını kaydetti.

İvanov, "Makedonya Cumhuriyeti'nin tüm hükümetlerinin katkısı sonucunda, savunma ve askeri hazırlık alanındaki standartlarının çoktan yerine getirildiği göz önünde bulundurulduğunda Makedonya Cumhuriyeti NATO'nun 30'uncu üyesi olmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Zoran Zaev de protokolün imzalanmasından dolayı vatandaşları tebrik ederek, bugünü "büyük ve tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Zaev, "Dünyanın en büyük güvenlik ittifakı olan NATO, bugün bize 'hoş geldiniz' dedi. Bugün ittifaktaki aynı masada müttefiklerimizle omuz omuza oturduk. Mutluyuz, çünkü ülkemiz için daimi güvenlik ve barış sağladık." dedi.

- Komşu ülkelerden tebrik

Makedonya'nın komşularından Arnavutluk'un cumhurbaşkanı İlir Meta da protokolün imzalanmasını "zamanında verilmiş gerekli bir karar" olarak nitelendirdi.

Meta, "Ülkenin daha fazla ilerlemesini teşvik eden, bölgesel güvenlik ve istikrarı artıran, ortak değerlerin ittifakı olan NATO'yu güçlendiren bu hak edilmiş başarıdan dolayı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarını ve vizyon sahibi siyasi liderlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da katılım protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, NATO'nun bölgedeki varlığının daha fazla güvenlik, barış ve istikrar getirdiğini vurguladı.

Haradinaj, Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalamasına ilişkin, "Daimi barışı hedefleyen bölgemiz için bu büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Komşusu Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu Prespa Anlaşması ile çözen Makedonya, Yunanistan'ın engeli kaldırmasıyla geçen yıl NATO'ya üyelik daveti aldı.

Ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın her iki ülkede gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından bugün NATO'nun Brüksel'deki merkezinde katılım protokolü imzalandı.

Makedonya'nın üyelik süreci, katılım protokolünün tüm NATO üyesi ülkelerin parlamentolarında onaylamasının ardından tamamlanacak.

Yunan parlamentosunun katılım protokolünü onaylamasının ardından Makedonya'nın adı resmen Kuzey Makedonya olarak değişecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:14
  1. Makedonya
  2. NATO
  3. Üsküp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası
    1. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"..
    2. Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı..
    3. Trump'ın avukatının Kongre'deki bir..
    4. Çin'de HIV virüsü bulaşan bağışıklık..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. GÜNCELLEME - "DEAŞ'ın temizlenmesi ve..
    7. Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş..
    8. Başkan Erdoğan: Çin'i çok başarılı..
    9. Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya..
    10. AK Parti'den Macron'un kararına kınama
    11. AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Siz..
    12. Kartal'da bina çökmesi
    13. e-tebligat uygulaması nedir? Kimler..
    14. Binali Yıldırım'ın, Çipras'ı kabulü
    15. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    16. Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
    17. Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu..
    18. D Vitamini eksikliği nedir? D..
    19. Suriye'de S-300'ler harekete geçirildi
    20. Fatih Terim'in kızından TFF'ye çok..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi