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Makedonyalı gençlere Aktaş morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Makedonya’dan gelen yetim öğrencilerle buluştu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
Makedonyalı gençlere Aktaş morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Makedonya’dan gelen yetim öğrencilerle buluştu. Aktaş, keyifle sohbet ettiği gençlere Bursa’yı anlattı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Makedonya El-Hilal Yardımlaşma Derneği gözetiminde, Türkiye’ye gelen 45 yetim öğrenci ile Merinos Gönül Dostları Sofrası’nda bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve 3 milyon nüfuslu Bursa’nın da Balkanlarla yoğun diyaloğunun bulunduğunu söyledi. Konuklarına Bursa’yı tanıtan Başkan Aktaş, bu buluşmaya dair sosyal medya paylaşımında ise “Evlad-ı Fatihan topraklarda yetim büyümüş 45 öğrencimizi Bursa’mızda ağırladık. Hamdolsun, ülke olarak bütün coğrafyalarda mazlumların yanındayız, bundan sonra da bütün gücümüzle yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Aktaş, dernek yöneticilerine de çalışmalarında başarılar diledi ve konuklarına Bursa’ya özgü hediyeler verdi. Öğrenciler de Bursa’yı çok beğendiklerini, kentin tarihi ve kültürel değerlerini görmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyerek Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
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