0553 313 94 23

Makedonya'da NATO sevinci yaşanıyor!

Yunanistan'la isim sorunu yaşayan Makedonya'ya NATO üyeliği için NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den resmi davet aldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 23:08
Makedonya'da NATO sevinci yaşanıyor!

Başbakan Zoran Zaev, Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam eden NATO Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Makedonya’nın ittifaka üyelik müzakerelerine başlaması davetini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunuyla ilgili uzlaşmanın, katılım müzakerelerinin başlatılmasının önündeki engeli kaldırdığını söyledi.

Tavizlerin her iki taraf için de zor olduğunu anladığını dile getiren Stoltenberg, "Ancak inanıyorum ki anlaşma ülkeniz ve bölgenin çıkarınadır. Daha iyi bir gelecek için siyasi cesaret ve bağlılık gösteren sizleri ve herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tüm ulusal süreçlerin tamamlanması ve müttefiklerin üyeliği onaylamasının ardından Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu üyesi olacağını işaret eden Stoltenberg, Makedonya'nın dünyanın en başarılı ittifakının bir parçası olacağı günün, bu ülke, bölge ve NATO için gurur verici ve önemli bir gün olacağını vurguladı.

"ÜYELİK BÖLGEDEKİ DEMOKRASİYİ PEKİŞTİRECEK"

Başbakan Zaev de müttefiklerinin bu kararından gurur duyduklarını ifade ederek "Ülkem ve vatandaşlarımızın geleceği için tarihi bir karardır." dedi.

Makedonya’nın bugüne kadar NATO misyonlarında aktif olarak yer aldığını belirten Zaev, ittifak ile ülkesinin terörist ve şiddet içeren aşırıcılıktan gelen tehditlerin bastırılmasına aktif katkıda bulunduğunu söyledi.

Kendileri için bir sonraki adımın referandum düzenlemek olduğunu kaydeden Zaev, "Emin olun ki üyelik bölgedeki demokrasiyi pekiştirecek ve Batı Balkanlar’da olumlu bir örnek olacak." diye konuştu.

Zaev, 14 Temmuz'da ülke genelinde NATO’ya üyelik davetinin kutlanacağı etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 23:08
  1. Makedonya
  2. nato

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muharrem İnce: CHP yüzde 20'nin altına düşer
    1. Muharrem İnce: CHP yüzde 20'nin altına..
    2. Kahire Havalimanında patlama
    3. Ter kokusuna doğal çareler
    4. Uyku apnesi sağlığı tehdit ediyor
    5. Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    6. Adnan Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar..
    7. Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı FETÖ..
    8. Nafakazedeler TBMM'den gelecek haberi..
    9. Makedonya'da NATO sevinci yaşanıyor!
    10. Kaymakamın makam aracı küle döndü
    11. İçişleri Bakanlığı açıkladı... İşte..
    12. Trump Londra'da protestoyla karşılandı
    13. Muharrem İnce'den Demirtaş açıklaması
    14. Muharrem İnce'den flaş İBB adaylığı..
    15. Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru..
    16. Kayseri'de 500 hektar kül oldu
    17. Silivri'de beton mikseri devrildi!
    18. Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar..
    19. Kaymakamın makam aracı bu hale geldi
    20. Parke nasıl temizlenir?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    İYİ Partili Koray Aydın'dan şaşırtan Bahçeli çıkışı: Pişman olmuş
    İYİ Partili Koray Aydın'dan şaşırtan Bahçeli çıkışı: Pişman olmuş
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım: Bismillah dedik, başladın Tanal
    Binali Yıldırım: Bismillah dedik, başladın Tanal
    Destekler peş peşe geliyor! Dün İsrail, bugün...
    Destekler peş peşe geliyor! Dün İsrail, bugün...