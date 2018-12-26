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Makedonya'da kabine revizyonu

Mecliste yapılan oylamada, Devlet Bakanları Adnan Kahil ve Aksel Ahmedovski'nin yerine Elvin Hasan ile Muzafer Bayram seçildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 22:35
Makedonya'da kabine revizyonu

ÜSKÜP (AA) - Makedonya Meclisinde yapılan oylamada, biri Türk kökenli olmak üzere iki devlet bakanı değiştirildi.

Oylama sonucunda, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil'in yerine Elvin Hasan, Romanların Durumunun İyileştirilmesi Stratejisinden Sorumlu Devlet Bakanı Aksel Ahmedovski'nin yerine ise Muzafer Bayram seçildi.

Hükümetin önerisi üzerine Mecliste yapılan ilk oylamada, Türk kökenli Kahil ile Roman kökenli Ahmedovski'nin görevden alınması oylandı. Oylamada hazır bulunan 108 milletvekilinin 62'si iki ismin görevden alınması için oy kullandı.

Meclisteki ikinci oylamada ise Kahil'in yerine kendisi gibi Türk Hareket Partisinden (THP) Elvin Hasan, Ahmedovski'nin yerine de Romanların Tamamen Özgürleştirilmesi Partisinden Muzafer Bayram 64'er oyla seçildi.

Devlet bakanlığı görevlerine Kahil 2017 yılının haziran ayında, Ahmedovski ise aynı yılın aralık ayında seçilmişti.

Bu arada, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kahil ve Ahmedovski'nin görevden alınmalarına ilişkin talebin bu iki ismin kendi partilerinden geldiğini ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 22:35
  1. Adnan Kahil
  2. Makedonya
  3. Üsküp
  4. Zoran Zaev

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