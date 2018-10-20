Makedonya'da isim değişikliği sürecine yeşil ışık yandı

Makedonya Meclisinde yapılan oylamada, Yunanistan ile daha önce varılan anlaşma kapsamında ülkenin adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini kapsayan anayasadeğişikliği önerisi kabul edildi.

Makedonya Meclisinde hafta başından beri tartışılan anayasa değişikliği konusundaki öneri oylamaya sunuldu. Önerinin kabul edilmesi için gerekli 3'te 2'lik çoğunluk bazı muhalefet milletvekillerinin de desteği ile sağlandı. 120 sandalyeli mecliste 80 milletvekili öneri lehine oy verdi.

Anayasa'da değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin kabul edilmesi ile isim değişikliği sürecine de yeşil ışık yakılmış oldu.

Önerinin kabulünden sonra ikinci aşamada Anayasa'da hangi maddelerde değişiklik yapılacağı oylanacak. Bu oylamada 120 milletvekilinden en az 61'inin desteği gerekecek. Üçüncü ve son aşamada ise nihai olarak anayasa değişiklikleri oylanacak. Bu son aşamada yeniden 3'te 2'lik çoğunluk aranacak.

Anayasa'da yapılacak değişikliklerin en önemlisi, Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziranda imzalanan anlaşma çerçevesinde Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini kapsıyor.

İki ülke arasında yıllardır devam eden isim meselesini çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumu Makedonya'da 30 Eylül'de yapılmış ancak referandum yeterli katılım olmadığı için başarısız olmuştu. Katılımın yüzde 36,91 seviyesinde kaldığı referandumda, sandığa giden seçmenlerin yüzde 91,46'sı "evet", yüzde 5,65'i "hayır" oyu kullanmıştı.

İSİM SORUNU NEDİR?

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran'da imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor