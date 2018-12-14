THY- Euroleague
0553 313 94 23

Makedonya'da hayatını kaybeden göçmenler 6 ay sonra defnedildi

14 Aralık 2018 Cuma 23:13
Makedonya'da hayatını kaybeden göçmenler 6 ay sonra defnedildi

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş ile İştip şehirleri arasındaki kara yolunda 25 Haziran'da kendilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden iki Bangladeşli göçmenin bürokratik nedenlerle bekletilen cesetleri bugün başkent Üsküp'te toprağa verildi.

Yaklaşık 6 aydır morgda bekletilen Suhel Ahmet (35) ile Ahmet Şakir'in (29) cansız bedenleri, başkentteki Butel mezarlıklarına defnedildi.

Sivil toplum kuruluşu "Legis"ten Yasmin Recepi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından hayatını kaybeden göçmenlerin cesetlerinin adli tıp tarafından alındığını, ardından Butel mezarlıkları morguna kaldırıldığını belirtti.

Recepi, Makedonya Cumhuriyet Başsavcılığının, göçmenlerin kimliklerinin tespit edildikleri ve toprağa verilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından defnedildiğini söyledi.

Göçmenlerin defnedileceği bilgisini ailelerine ulaştırdıklarını, onların da çocuklarının bedenlerinin nerede olacağını bilecek olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini aktaran Recepi, "Ülkemizdeki yollarımızda onlara güvenlik sağlayamadık, en azından onlara onurlu bir defin sunduk." dedi.

Recepi, göçmenlerin ailelerinin mali durumlardan dolayı cenaze törenine katılamadığını sözlerine ekledi.

25 Haziran'da Radoviş ile İştip şehirleri arasındaki kara yolunda göçmenleri taşıyan bir kamyonun, köprüye çarpması sonucu 2 göçmen hayatını kaybetmiş, 17 göçmen yaralanmıştı.

Sığınmacı krizinin yaşandığı 2015-2016 yılları arasında Makedonya, Batı Avrupa'ya gitmek üzere sığınmacıların geçtiği Balkan rotasında yer alıyordu.

Göç, Sığınma ve Göçmen Bölgesel Girişiminin (MARRİ) verilerine göre, 2015 ile 2016 yılları arasında Balkan rotasından 1,1 milyonun üzerinde sığınmacı geçti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 23:13
  1. Bangladeş
  2. Defin
  3. Makedonya
  4. Vefat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı çekildi
    1. MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye..
    2. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    3. Kosova ordusunun kurulması dolayısıyla..
    4. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    5. "Toplumun ruhsal hayatı şairler..
    6. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel..
    7. Akdeniz'de yük gemisine uyuşturucu..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2018
    9. Parası çalınan Hüseyin dedeyi..
    10. Yazar Melih Uslu, İstanbul'un en iyi..
    11. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    12. Kolombiya'da hükümet ve öğrenciler..
    13. FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu!
    14. BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı..
    15. Anadolu Ateşiİzmir'de sahne aldı
    16. Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile..
    17. "Kendine iyi bakmayanlar gittikçe..
    18. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    19. Çok korkuttu: 1 yaşındaki bebeğin..
    20. Güney Afrikalı Müslümanlardan kentsel..
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak