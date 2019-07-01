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Makedonya’da geleneksel sünnet şöleni

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Kırçovalılar Derneği iş birliğiyleMakedonya’nın Kırçova şehrinde düzenlenen toplu sünnet şöleni ile 40 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:11
Makedonya’da geleneksel sünnet şöleni

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Kırçovalılar Derneği iş birliğiyleMakedonya’nın Kırçova şehrinde düzenlenen toplu sünnet şöleni ile 40 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.


Kırçova’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleni, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da iştirakiyle gerçekleşti. Halvetî Hayati Çullu Baba Tekkesi’nde gerçekleştirilen şölene Başkan Dündar’ın yanı sıra Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu, Kırçova Müftüsü Murat Hiseini, Kırçova Belediyesi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sünnet şöleninde Kur’an-ı kerim tilâvetinin ardından Çullu Baba Tekke Camii öğrencileri korosu ilahiler söyledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptığı konuşmada, Balkanlar’daki soydaşların kendileri için Osmanlı’nın emâneti olduğunu belirterek, “Tarihte olduğu gibi bugün de yan yana ve gönül gönülleyiz. Osmangazi Belediyesi olarak sizlerle bağlarımızı koruyor ve her geçen gün güçlendiriyoruz. Belediye olarak Kosova’da, Makedonya’da Bosna Hersek’te, Bulgaristan’da birçok tarihî eseri yenilediğimiz gibi Ramazan Ayı’nda iftar sofralarında buluşuyor, sünnet şölenleri düzenliyoruz. Gönül bağımızı her zaman koruyacağız. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi her daim korusun” dedi.


Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu da, Kırçova’daki sünnet şölenini üçüncü kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar, sünnet olan çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:11
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