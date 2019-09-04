Makedonya Türkü siyasetçi Enes İbrahim Sedat Peker'i ziyaret etti

Makedonya’da iktidar ortağı olan Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim, iş adamı Sedat Peker'i ziyaret etti. Peker ziyarette Makedonya bölgesinde yaşayan Türkler için ekonomik ve kültürel yatırımlar yapma konusunda ortak karara vardıklarını ifade etti.

Peker yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Makedonya'da Türklerin yaşadığı bölgelerin maalesef ki ekonomik olarak çok geri kalmış bölgeler olduğunu üzüntü ile sohbetlerimizde net olarak öğrendim. Yüce Allah nasip ederse, değerli iş insanı olan arkadaşlarımızın bölgede hem ekonomik yatırımlarda bulunmaları, hem de kültürel faaliyetlere katkı sağlamaları için görüşmeler yapma konusunda fikir birliğine vardık.”

Enes İbrahim: Gözümüz Ata vatanımızda

Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ise, “Bu ziyaret beni çok mutlu etti. Ata vatanımız Türkiye. Gözümüz de kalbiz de Türkiye’de. Makedonya Türklerinin kültürel, sosyolojik ve ekonomik bir çok sıkıntısı var. Ata vatanımızdan bu konuda destek bekliyoruz” dedi.