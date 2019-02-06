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Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı

Üsküp yönetimi, NATO'nun 30. üyesi olmak için NATO'ya katılım protokolünü imzaladı- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:46
Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı

BRÜKSEL (AA) - Yunanistan ile 28 yıllık isim sorununu aşan Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahındaki törende, Makedonya adına imzayı, ülkenin Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulundu.

Stoltenberg, tüm daimi temsilcilerin protokolü imzalamak için kullandığı kalemi Dimitrov'a hediye etti.

Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu süre zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.

Diğer yandan, Makedonya'nın isim değişikliğine dair Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'na göre, Atina'nın katılım protokolünü imzalayıp parlamentosunda onayladıktan sonra, ülkenin ismi resmi olarak Kuzey Makedonya olacak.

NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde Makedonya'ya üyelik daveti göndermişti.

- "Tarihi an"

Stoltenberg, tören öncesinde yaptığı konuşmada, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik." ifadelerini kullandı.

Dimitrov ise Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a isim sorununun çözülmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.

- İsim sorunu

Balkanlar'ın iki komşu ülkesi Yunanistan ile Makedonya arasında, Makedonya'nın eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığı ilan ettiği 1991'den beri devam eden isim sorunu, iki ülke başbakanlarının katılımıyla 17 Haziran'da imzalanan Prespa Anlaşması ile çözüme kavuşmuştu.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayla ilgili, önce Makedonya'da ardından Yunanistan'da gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasıyla tarihi meselenin çözümünde sona gelinmişti.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:46
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  4. NATO
  5. Stoltenberg

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