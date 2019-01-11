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Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı
11 Ocak 2019 Cuma 21:03
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:03
Anayasa
Makedonya
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