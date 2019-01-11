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Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı

Ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri kabul edildi

11 Ocak 2019 Cuma 21:51
Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri Mecliste onaylandı.

Mecliste yapılan oylamada, milletvekilleri dört yasa değişikliği için oy kullandı. 120 milletvekilinin bulunduğu Meclisteki oturuma, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekilleri katılmazken, 81 milletvekili hazır bulundu. Oturuma daha önce VMRO-DPMNE'de bulunan ve anayasa değişikliklerini desteklemelerinden dolayı partilerinden ihraç edilen 8 bağımsız milletvekili de katıldı.

Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziran ayında imzalanan Prespa Anlaşması çerçevesinde, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri Meclisin üçte ikisi olan 81 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Anayasal değişiklikler, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Meclis Başkanı Talat Caferi, İvanov'un daha önce Meclisten geçen Dillerin Kullanımı Yasası ve Prespa Anlaşması'nı imzalamaması dolayısıyla iki yasanın da doğrudan Resmi Gazete'ye gideceğini açıklamıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da ocak ayında anlaşmayı Yunanistan Meclisine getirmeyi planladıklarını bildirmişti.

- İsim sorunu nedir?

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:51
  1. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
  2. Makedonya
  3. Üsküp
  4. YUNANİSTAN

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