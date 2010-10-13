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''Makedonya ile ticaretimiz daha da artmalı”

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Makedonya'nın Balkanlar’ın, yıldızı parlayan ve parlayacak bir ülkesi olduğunu kaydederek, iki ülke arasında birçok alanda önemli işbirliği imkanlarının bulunduğunu söyledi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
''Makedonya ile ticaretimiz daha da artmalı”

Bakan Çağlayan, Makedonya Başbakan Yardımcısı Abdulhaqim Ademi ile görüşmesinde, Makedonya'nın Türkiye açısından son derece önemli bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasında tarihi, kültürel bağların bulunduğunu anlattı. Makedonya ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine Türkiye olarak çok önem verdiklerinin altını çizen Çağlayan, kendisinin Türk firmalarının Makedonya'da daha fazla yatırım yapması için özendirici tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti. Bakan Çağlayan, Makedonya'nın Balkanlar’ın, yıldızı parlayan ve parlayacak bir ülkesi olduğunu belirterek, Makedonyalı 81 firmanın Türkiye'de yatırım yaptığını, Türk firmalarının da Makedonya'da 180 milyon dolarlık yatırımının ve 500 milyon dolarlık da devam eden işlerinin bulunduğunu söyledi. Bakan Çağlayan, Türkiye ve Makedonya arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını belirterek, bu rakamların milyar dolarlar seviyesine çıkmasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

MAKEDONYA BAŞBAKAN YARDIMCISI ADEMİ

Makedonya Başbakan Yardımcısı Abdulaqim Ademi de, Türkiye ile Makedonya'nın akrabadan öte birbirine çok yakın iki ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin milyon dolarlardan milyar dolarlara çıkarılamaması için hiçbir sebep olmadığını kaydetti. Öte yandan, Çağlayan, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan ithalat rakamlarına ilişkin soru üzerine, ''Ümit ediyoruz ki inşallah o hedefleri tuttururuz'' dedi. Bu arada, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Orta Vadeli Plan’da büyüme tahminlerinin mütevazı ve emniyetli tutulduğunu, yatırımcı bir bakanlık olarak büyüme tahminlerinin, Orta Vadeli Planda öngörülenden yüksek olacağını düşündüklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:51
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