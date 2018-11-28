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Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa'da

Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov:- "Günümüz dünyasını anlayabilmek için farklı kaynaklar yerine İbn-i Haldun'dan beslenmek gerekir. İbn-i Haldun, her doğan şeyin medeniyetler gibi büyüyüp, gelişip yok olacağını söyler"

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:17
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa'da

BURSA (AA) - Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, günümüz dünyasını anlayabilmek için İbn-i Haldun'dan beslenmek gerektiğini belirterek, "İbn-i Haldun, her doğan şeyin medeniyetler gibi büyüyüp, gelişip yok olacağını söyler." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan Ivanov, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Makedonya'nın, tüm milletlerin ayakta kaldığı ancak devlete dönüşmediği küçük bir dünya olduğunu söyleyen Ivanov, birlikte yaşam modelini her geçen gün geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye devam ettiklerini aktardı.

Ivanov, Makedonya demokrasi modelinin Balkanlar ve Avrupa'dan kimi ülkeler için halen bir hayalden ibaret olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Geçmişin müspet tecrübelerine dayanan modelimiz aynı zamanda geleceğin de modelidir. Geçmişte nasıl birlikte yaşayıp birlikte gelişebilmişsek aynısını gelecekte de yapabiliriz ve mutlaka yapmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak zorundayız çünkü günümüz dünyası çok ciddi değişim halindedir. Bizler kendi statik dünya görüşümüze tamamen köle olmuş durumdayız ve zaman zaman dünyada gerçekleşen değişimleri tam anlamıyla göremiyoruz."

Yeni dünya düzenin sınırlarının olmayacağını vurgulayan Ivanov, "Artık her şeyin sonrasının yaşandığı dönemdeyiz; kapitalizm sonrası dönem, demokrasi sonrası dönem ve en önemlisi de gerçeklik sonrası dönemi. Yeni dünya düzeni yine sınırların olmayacağı, yavaş yavaş sınırların ortadan kalkacağı bir düzen olacaktır." diye konuştu.

Ivanov, bilgilerin daima gelişmeyi hedeflediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa aydınlanmasında öğrenilen birçok bilginin bugün bir önemi kalmamıştır. Çünkü bilgiler daimi gelişmeyi hedeflemekteydi. Günümüz dünyasını anlayabilmek için farklı kaynaklar yerine İbn-i Haldun'dan beslenmek gerekir. İbn-i Haldun, her doğan şeyin medeniyetler gibi büyüyüp, gelişip yok olacağını söyler. Bu yok olmadan sonra da yeniden doğacağını, gelişeceğini ve büyüyeceğini söyler. Yani gelişmeyi döngüsel olarak açıklar. Bu nedenle ortaya çıkan bu yeni dijital düzen de büyüyecek, gelişecek ve bir gün yerini farklı düzene bırakacaktır. Bu döngü sürekli devam edecektir. Bilgiler gelip geçicidir, erdem ise daimdir, her zaman kalıcı olacaktır."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da Gyorge Ivanov'u üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Ulcay, Ivanov'a hediye takdim etti.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:17
  1. Bursa
  2. Bursa Uludağ Üniversitesi
  3. Gyorge İvanov
  4. Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov

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