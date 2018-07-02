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Makedonya anlaşması Yunanistan'ı karıştırdı

Aleksis Çipras hükümetinin küçük üyesi Bağımsız Helenler Partisi koalisyondan ayrılıyor, Yunanistan erken seçime gitmek zorunda kalacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:11
Makedonya anlaşması Yunanistan'ı karıştırdı

Yunanistan'da Makedonya ile varılan anlaşmaya karşı çıkan milliyetçi Bağımsız Helenler Partisi, hükümetten ayrılacağını açıkladı. Milliyetçilik duygularını tetikleyen anlaşma muhalif Değişim Hareketi'ni bölerken; ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nde, lider Kiriakos Miçotakis'in aksine anlaşmaya sıcak bakanlar var.

Atina ile Üsküp arasında varılan anlaşma, iki ülke arasında Makedonya Cumhuriyeti'nin isminde kaynaklanan ihtilafa çözüm getiriyordu. Üsküp yönetimi, ülkenin ismini 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirmeyi kabul etmişti.

Radikal sol SYRİZA'nın liderliğindeki hükümetin küçük ortağı Bağımsız Helenler Partisi (ANEL) anlaşmaya karşı çıkıyor.

ANEL lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, anlaşma ile ilgili olarak Yunanistan Parlamentosu'nda yapılacak oylamada ret oy kullanacağını açıkladı.

Kammenos ayrıca hükümetten ayrılacaklarını duyurdu. Bu durumda Yunanistan'da hükümet, parlamentoda çoğunluğu yitirecek. Başbakan ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın erken seçime gitmesi gerekecek.

ANA MUHALEFET PARTİSİ DE BÖLÜNDÜ

Ancak muhalefet partilerinde de benzer durumlar hakim.

'Ilımlı sol eğilimli' olarak görülen Değişim Hareketi (KİNAL) çatısı altındaki partilerden Potami hareketten ayrılmaya karar verdi.

Adı 'Nehir' anlamına gelen partinin lideri Stavros Theodorakis, KİNAL'in PASOK bileşkesi lideri Fofi Yenimattas'ın Makedonya anlaşmasına karşı çıkmasını protesto etti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis de anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor.

Kiryakos Miçotakis, hükümeti istifaya çağırmaya devam ediyor.

Ancak YDP içinde de Makedonya anlaşmasına sıcak bakanların varlığı dikkati çekiyor ve bu durum parti içinde cepheleşmelere neden oluyor.

YENİ PARTİLER KURULABİLİR

Yunanistan'da milliyetçi çevreleri, Atina ve Selanik'te düzenledikleri protesto gösterileriyle Makedonya anlaşmasının feshini istiyor ve gördükleri yerlerde bakanlara ve milletvekillerine sözlü saldırılarda bulunuyor.

Son kamuoyu araştırmaları YDP'yi SYRIZA'nın ortalama 14 puan önünde gösterse de, Makedonya anlaşmasını kabul edenlerle etmeyenler kendi gruplarını oluşturabilir ve Yunanistan'da ortaya yeni partilerin çıkabilir.

Makedonya'da da başta Cumhurbaşkanı Georgi İvanov olmak üzere milliyetçi guruplar Başbakan Zoran Zaev'in imzaladığı anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor.

Zoran Zaev ise Ekim ayında ülkesinde referanduma sunulacak anlaşmanın reddi halinde başbakanlıktan istifa edeceğini açkladı.

Üsküp yönetimi yeni adıyla AB ve NATO üyelikleri için başvuru yapmıştı.

NATO, Makedonya'nın dilekçesini 'memnuniyetle' kabul etti.

Hollanda başta olmak üzere bazı AB üyeleri ise 'müzakerelere hazır olmadığı' gerekçesiyle Makedonya'nın başvurusunun reddini istiyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:11
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