Makas terörüyle ölüme neden olan sanık hakim karşısına çıktı

Bakırköy Sahil yolunda makas terörü sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmadaki savunmasında “beni affetmelerini istiyorum” dedi.

Bakırköy’de 2 aracın makas atarak ilerlemesi sonucu lise öğrencisi Julia İnanç’ın hayatını kaybettiği ve Lilav Heja C’nin de yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Toker ile tutuksuz sanık Ömer Karadağ hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Furkan Toker, iş çıkışı arkadaşı ile birlikte Kayaşehir’e gitmek için yola çıktıklarını ve emniyet kemerlerinin takılı olduğunu söyledi. Sahil yoluna çıkarken 2 üniformalı kız gördüğünü söyleyen tutuklu sanık Furkan Toker “Otostop yapmak suretiyle beni durdurdular. Arka kapıyı açıp ‘abi paramız yok bizi Bakırköy’e bırakabilir misin’ dediler. Ben de havuzlu kavşağın oraya kadar sizi bırakabilirim diyerek araca aldım ve otostop çekmenin güvenli olmadığı konusunda onları uyardım” dedi.

“Beni affetmelerini istiyorum”

Trafikte seyir halindeyken kaza yerinden 200-300 metre önce Ömer Karadağ’ın aracının önüne sürttüğünü söyleyen sanık Toker, “Bu olay olduktan sonra peşinden gittim. Amacım onu uyarmaktı. Ömer Karadağ’ın peşinden giderken düz gitmedim ama makas atarak da gitmedim. Ömer Karadağ’ı 300 metre kadar takip ettikten sonra önce taksiye sonra bariyerlere çarptım. Ben bu olay için çok üzgünüm. Böyle bir şey yaşandığı için vicdanım rahat değil. Böyle bir şey başımıza geldi beni affetmelerini istiyorum. Kendilerine manevi olarak yardımcı olmak istiyorum. Elimden ne gelirse yaparım” dedi. Sanığın manevi olarak yardımcı olmak istediğini söylemesi üzerine hayatını kaybeden Julia İnanç’ın annesi gözyaşlarına boğuldu.

“Olay üzerime kalır diye korkup kaçtım”

Tutuksuz sanık Ömer Karadağ ise kendisinin kurallara uygun bir şekilde seyir halinde olduğunu ve Furkan Toker’in kullandığı araca da sürtmediğini söyledi. Karadağ, “Furkan Toker’in aracına yol vermek istedim. Araç sol şeritten geçmek yerine takip etti. Ben tedirgin olup makas diye tabir edilen şekilde kaçtım. Daha sonra ben arkamdan bir darbe aldım. Ne olduğunu anlamadım, benim aracımda bir şey yoktu. Sonra arkamda büyük bir kaza olduğunu gördüm. Bana vuranın Furkan Toker olduğunu sonradan öğrendim. Olay üzerime kalır diye korkup kaçtım” dedi.

“Emniyet kemeri konusunda bizi uyarmadı”

Kazada anında araçta bulunan ve Lilav Heja C. ise Furkan Toker’e parasının olmadığı gibi bir şey söylemediğini ve Toker’in kendisine emniyet kemeri takma konusunda herhangi bir uyarı yapmadığını anlattı. Lilav Heja “Yüksek ses ile müzik açtılar. Şoförün yanındaki şahıs bir şeyler söyledi. Şoför de makas atarak gitmeye başladı. Bunu eğlencesine yaptıklarını düşündüm. Korktuğumu söyledim ama sesli söylemedim. Yola baktığımda araç makas atarak ilerliyordu. Ben tam biz burada inecektik derken kaza yaşandı. Yaralandım ve psikolojim bozuldu, şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Julia İnanç’ın annesi Eleni İnanç gözyaşları içinde olaydan dolayı çok acı çektiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay günü şoförün yanında oturan tanık Ali Döne ise sanık Furkan’ın kızlara kemerlerinizi takın şeklinde uyarıda bulunduğunu ve 1-2 aracı makas atarak geçtiklerini söyledi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Furkan Toker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek olay yerinde keşif yapılmasına hükmetti. Duruşma eksiklilerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede lise öğrencisi Julia İnanç (17) ile arkadaşıLilav Heja C.’nin (17),Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerekFurkan Toker’in otomobiline bindiği ve otomobilin Bakırköy istikametinde seyir halinde olduğu aktarıldı. İddianamenin devamında otomobilin seyir halindeyken Furkan Toker’in Ömer Karadağ’ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makas yapmak sureti ile ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Furkan Toker’in kullandığı aracın bir taksiye çarptıktan sonra Ömer Karadağ’ın kullandığı araca, ardından da bariyerlere çarptığının anlatıldığı iddianamede, kaza anında araçtan savrulan lise öğrencileri Julia İnanç’ın hayatını kaybettiği, Lilav Heja C’nin da yaralandığı kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen 2 sanığın ise suçlamaları kabul etmedikleri aktarılırken, bilirkişi raporunda ise sanık Furkan Toker’in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ’ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğu açıklandı.İddianamede sanık Furkan Toker’in‘bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 4 yıl 3 aydan, 25 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.