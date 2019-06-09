Makas terörü zanlıları tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Beşiktaş’ta makas terörü sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde seyir halindeyken makas atan sürücünün neden olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kaza anında makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü Yusuf A.’nın yanında olan ve olaydan sonra kaçan Abdulsamet T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden babası Mehmet T.’nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi savcı tarafından SEGBİS ile ifadesi alınan Abdulsamet T. ile babası Mehmet T. tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.