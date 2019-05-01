Bursa'da makas atan otomobil takla attı: 3 yaralı Makas atarken önünde seyreden araca çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinden kaçarken ekipler kaza yerinin 100 metre aşağısında sürücüyü yakaladı

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Heykel'den Ankara Caddesine seyreden Semih Ç.(19) kontrolündeki otomobil, makas attığı sırada önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra havalanarak takla attı. Sürücü Çıtak ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaklaşık 50 metre ters sürüklenen aracın ön camından fırlayarak yola savruldu. Araç sürücüsü Semih Ç. aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; Sağlık ekipleri takla atan otomobilde bulunan 2 yaralıyı ayakta tedavi ederken, polis ekipleri kaçan sürücü Semih Ç.'yi olay yerinin 100 metre aşağısında yakaladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Semih Ç. Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.