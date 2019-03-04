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“Makas” atan maganda yakalandı

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevkinde bir motosikletliyi ölümden döndüren ve sonrasında özür dileyerek “makas” atmaya devam eden otomobil sürücüsü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:19
“Makas” atan maganda yakalandı

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevki’inde kontrolsüz bir şekilde şeridine girmesi sonucu motosikletliyi ölümden döndüren ve sonrasında özür dileyerek “makas” atmaya devam eden otomobil sürücüsü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Bin 2 lira idari para cezası kesilen magandanın ifadesinde, “Sınava yetişmek için makas attım” dediği öğrenildi.

 

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevki’i Ankara istikametinde geçtiğimiz 22 Şubat Perşembe günü saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otoyolu kontrol etmeden sapaktan içeriye bir anda giren otomobil sürücüsü, yanında seyreden motosikletliyi fark edememiş, yanından sıfır şekilde geçerken az kalsın ölümüne neden oluyordu. Motosikletlinin büyük korku yaşamasının ardından kornaya basması üzerine, otomobil sürücüsü durumun farkına varıp özür dilemişti. Olayın ardından otomobil sürücüsü bu kez de trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atarak ilerlemeye başlamış ve onlarca sürücünün canını tehlikeye atmıştı.

 

“Sınava yetişmek için makas attım”

 

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, “makas” atan aracın 34 PF 1932 olan plakasını belirledi. Buradan sürücüsüne ulaşan ekipler, Fatih S.(25) olduğunu belirledikleri sürücüyü Üsküdar Burhaniye’de yakaladı. Şubeye götürülen sürücüye “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatarak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme” maddesinden bin 2 lira idari trafik cezası kesildi. Sürücü emniyetteki ifadesinde, “Sınava yetişmek için makas attım” dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:19
  1. Ankara
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