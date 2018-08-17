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'Makarna süzgeçli' kimlik fotoğrafı istiyorlardı.. Mahkeme kararını açıkladı

Hollanda'da Danıştay, "Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi" veya "Pastafaryanizm"in ciddi bir din olmadığına hükmetti ve Pastafaryanların kimlik fotoğrafları için başlarına makarna süzgeci takma isteğini reddetti.

17 Ağustos 2018 Cuma 12:53
'Makarna süzgeçli' kimlik fotoğrafı istiyorlardı.. Mahkeme kararını açıkladı

Hollanda Danıştayı, Hollanda'nın Nijmegen kentinde yaşayan bir kadının, kimlik ve ehliyet için başındaki makarna süzgeciyle çektirdiği fotoğrafı kabul etmeyen Nijmegen belediyesinin kararını haklı buldu.

Danıştaydan yapılan açıklamada, Pastafaryanizm'de ciddiyet ve tutarlılığın eksik olduğunu ve mizah bulunduğunu, bu yüzden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) belirlediği, bir dini tanımlayacak bazı kriterleri karşılamadığı ifade edildi.

Davayı açan kadın, yaptığı açıklamada, diğer Avrupa ülkelerinde de aynı mücadelenin verilmesinden dolayı davayı AİHM'ye taşımayı planladığını söyledi.

Eğitim sisteminde akıllı tasarım iddialarının öğretilmesini eleştiren bir hareket olarak bilinen Pastafaryanizm veya Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi, Oregon Eyalet Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Bobby Henderson tarafından 2005'te kuruldu. Bu hareketin mensupları kendilerini Pastafaryan olarak adlandırıyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 12:53
  1. Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi
  2. Pastafaryanizm
  3. makarna süzgeçli kimlik

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