Makarios, eşşek ve heykelperestlik!

Türkiye’nin; bozgunculukta, kışkırtıcılıkta, fitne ve fesatta, talan ve tahribatta, yalan ve tezviratta, terör ve anarşi destekçiliğinde, özellikle inanç ve milli irâde düşmanlığında, darbe destekçiliği ve ülke yatırımlarına karşı çıkıp takoz olmakta tescili bir muhâlefet partisi var. Fakat bu zihniyet yapılan onca devâsâ eserlere ölümüne karşı olup itiraz ettikleri halde, hiç utanma ve sıkılma hissi duymadan bu eserlerden en çok yararlanan, iğrenç bir şekilde israf, savurganlık, varlık ve lüks içinde yaşayan, bir fil gibi semirip şişen, yedikçe azanlar yine de onlar olmaktadır. Karşı oldukları ve her alanda düşmanca tavır takındıkları iktidarlar, iş ve hizmet üretirken, içte ve dışta ülke için çırpınırken; inanç ve millî irâde düşmanı şerirlerin, tezvîratçı yapının elemanları, reklamcı fırıldakları, iş başında bulundukları bölge halkını yönetmek ve kalkındırmak(!) için bakın nelerle uğraşmaktadırlar?. Birisi Eskişehir’de Porsuk çayı kenarına “çekirdek çitleyen yan gelip yatan (hâşâ huzurdan) koca bir eşşek heykeli” yapmış. Haydi buna eşekçe bir iş demeyelim. Ama, gerçekten çılgın bir proje ve çok süper bir buluş(!) olduğu görülüyor. (10/1/20220 Tüm basından) İkincisi; Antalya’nın Süleymanpaşa Beldesi kırsalına yoksul halkın ekonomisine katkı sağlamak, halkın mutlu ve müreffeh (!) bir hayat yaşamaları için kaç milyonluk bir heykelcik dikmiş. Yâni ufak bir hizmette bulunmuş. Çünkü bu ülkede insanların meşhur ve mâruf biri olması için en kısa yol, her zaman revaçta olan şey budur. O yüzden heykel ticâreti ve sömürüsünden bir hayli karaktersizin milyoner olduğu bilinmektedir. Ama onun ticareti ve istismarı için hiç kimse Selçuk PARSADAN’ın eline su dökemez.

Çünkü içlerinde en iri kıyım adamların; Demirel, Sabancı ve Koç’un bulunduğu bir sürü kişiye, hattâ dönemin başbakanına “Kemâlistler Derneği” adına 5 takım Atatürk posterini satmak için, 28 Şubatçı generallerin özellikle (Özkasnak’ın) adını kullanarak onları milyon dolar ve Türk Lirasıyla nasıl dolandırıp söğüşlediğini ve soyduğunu en matrak ve alaycı bir şekilde anlattığı, o dönem de dillere destan olmuştu...