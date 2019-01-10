Makara filmden dijital gazeteciliğe 50 yıl

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde gazete merkezlerine otobüsle makara film gönderilen zamanların muhabiri Rahmi Sağlık, dijitalleşen mesleğinden kopamıyor.

Kırklarelili gazeteci 78 yaşındaki Rahmi Sağlık, 1969 yılında mesleğe başladı. Çeşitli ulusal ve yerel gazetelerde muhabirlik yapan Rahmi Sağlık, 12 yıl önce emekli olmasına rağmen muhabirliğine yerel bir gazetede fahri olarak devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Rahmi Sağlık, gazeteciliğin imkanlar bakımından zor yapıldığı yıllarda mesleğe başladığını, her zorluğa rağmen gazeteciliğin tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu ifade etti.

Şimdilerde çekilen bir fotoğrafın merkeze ulaştırılmasının saniyeler almasına karşılık mesleğinin ilk yıllarında bir kare fotoğrafın merkeze ulaşmasının uzun zaman aldığını belirten Rahmi Sağlık, "Çektiğimiz bir kare fotoğrafı tab ettirdikten sonra gazete merkezi İstanbul'a otobüse vererek gönderirdik. Haberi de telefonla postaneden yazdırırdık." dedi.

Gazeteciliğin eski yıllarda daha saygın ve daha ciddi bir meslek olduğunu dile getiren Sağlık, mesleğinde birçok hüzün ve mutluluğa tanıklık ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 10 yerel ve ulusal gazetede çalıştığını belirten Sağlık, "Eskiden bu meslek daha zordu. İstediğin haberi yapamazdın. Şimdi ise haber çok, gazetecilik de biraz sanki daha kolay hale geldi. Ben 78 yaşındayım ve 50 yıldır gazetecilik mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Mesleğimden bu güne kadar kopmadım bundan sonra da kopmak istemiyorum. Biz görevimizi yaparken, yapıcı olmaya çalışıyoruz. Ben bir habere gittiğimde gençlerle beraber haber yapıyor ve onlarla yarışmaya çalışıyorum. Onlar da tabii sağ olsunlar bana saygılarını hiç bir zaman eksik etmezler." dedi.

-"Diğer mesleklere benzemez"

Gazeteciliğin, diğer mesleklere göre çok farklı olduğunu ifade eden Sağlık, gazeteciliğin zor ama bir o kadar da zevkli olduğunu söyledi.

Heyecan, istek ve sevgi olmadan bu mesleğin yapılmasının mümkün olmadığını anlatan Sağlık, "Gazetede bir haberin çıktığında dünyalar senin olur. Bu heyecan bir öğretmende de subayda da poliste de vardır ama gazetecide ayrıdır. Çünkü zaman gelir biz polisle, ambulansla, itfaiye ekipleri ile yarış yaparız ki olaya erken gidebilmek için. Tabii bunları anlatmakla olmaz, yaşanması gerekir." diye konuştu.

Gazeteciliğin hassas ve ciddiyet isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Sağlık, "Bir kişi hakkında güzel haber yaparsın, selam alamazsın, biraz eleştirince ise hemen yanına gelerek olmamış der. Selam vermeyen adamı yanında görünce şaşırırsın ve güler geçersin." ifadelerini kullandı.

-"Meğer piller zayıfmış kayıt almamış"

Meslek hayatında unutamadığı bir kaç anısını paylaşan Sağlık, şunları anlattı:

"Rahmetli Turgut Özal başbakan olarak Kırklareli'ne geldiğinde emniyet binasının temelini attı. Ben de o günlerde kasetli bir ses kayıt cihazı almıştım. Bakkaldan aldığım pilleri kayıt cihazına taktım ve kayıt düğmesine bastım. Meğer piller zayıfmış kayıt almamış. Ben de cihaza güvenerek Özal'ın konuşmasını not almadım. Haberi de tabii tam işleyemedik ve ben çok üzüldüm. Aynı dönemde yaptığım bir haber ise gazetenin manşetinde çıktı ve o haberden 10 kuruş ödül aldığımda çok sevindim. O yıllarda benim fotoğraf makinem de biraz havalıydı. Bir habere gittiğimizde meslektaşlarım benim makineme çok bakarlardı, ben de bundan çok zevk alırdım."



