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Seçim 2019 Sayfası

Makam kapısına 5 kilo, birim kapılarına 2’şer kiloluk ağırlık koyarak göreve başladı

Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 dönemi AK Parti’de son seçimler de MHP’den aday olan mevcut Belediye Başkanı Zeki Çaylı, belediye makamının kapısına 5 kiloluk, diğer birimlerin kapısına ise 2’şer kiloluk tartı ağırlığı koyarak görev başı yaptı.

09 Nisan 2019 Salı 17:31
Makam kapısına 5 kilo, birim kapılarına 2’şer kiloluk ağırlık koyarak göreve başladı

Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 dönemi AK Parti’de son seçimler de MHP’den aday olan mevcut Belediye Başkanı Zeki Çaylı, belediye makamının kapısına 5 kiloluk, diğer birimlerin kapısına ise 2’şer kiloluk tartı ağırlığı koyarak görev başı yaptı.


31 Mart seçimlerinde 6 bin 624 geçerli oyun 2 bin 720’sini alarak üçüncü kez belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı, parti binası önünde toplanan partililerle birlikte konfeti ve meşaleler eşliğinde belediyeye kadar yürüdü. Burada kurban kesimi ve yapılan duanın ardından belediyeye geçen başkan Çaylı, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Vatandaşlar bol bol fotoğrafta çektiren Çaylı, kendisine getirilen bir tepsi baklavayı da ziyaretçilere dağıttı.


Başkan Zeki Çaylı, üçüncü dönemi olduğunu ve seçim heyecanın sürdüğünü belirterek, “Seçimlerin tüm ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi bu hizmet noktasına getiren ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Onların hizmetkârı olmaktan mutluyuz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bütün ekibimizle birlikte ilçe halkımıza hiçbir ayırım göstermeden, bütün mahalleri bir kabul edip, herkesi birinci sınıf Yeniceli kabul edip hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.


Makam kapısına koyduğu 5 kiloluk ağırlıkla ilgili birilerine mesaj gönderdiğini de kaydeden Başkan Çaylı, “Kapının açık olması manasındaydı. 10 yıl kapımız açıktı ve hiç kapanmadı. Ben onu birilerine mesaj verme adına 5 kiloluk demiştim. Eskipazar Belediye Başkanımız Hüseyin Dönmez kapıyı komple söktü. Bizim 5 kilo kapının örtülmesini engelleyecektir. Herhalde Yenice halkımız mesajı anlamıştır. Biz hep vatandaşlarımızla birlikte beraber olduk. Yenice’de doğduk, yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ve burada öleceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:31
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