Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştü Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü.

Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

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