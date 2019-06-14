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MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son araştırma verilerini paylaşarak 23 Haziran seçimlerinde iki aday arasındaki oy farkının 200 binlere çıkacağını söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 01:29
MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Kulat, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejisine dikkat çekerek "31 Mart seçimlerinde yüzde 83'lük kesim sandığa gitti. Yüzde 17'lik kesim sandığa gitmedi. Biz yine önümüzdeki seçim için yüzde 90'lık bir seçmenin sandığa gideceğini düşünüyoruz. Daha fazla yukarı çıkmayacak. Seçmenin sandığa gitmemesinin sebebi söylem sertliğinden kaynaklanıyor.  Binali Yıldırım, Güneydoğu'ya giderek sandığa gitmeyen Kürt seçmene hitap etmek istedi. Ekrem İmamoğlu ise keskin olmayan, yer değiştirme potansiyeline sahip Karadenizli seçmene gitti" dedi.

"Anlamlı oy farkı olacak"

Kulat, İstanbul seçimlerinde adaylar arasında yüksek bir oy farkının olacağını belirterek, "23 Haziran seçimlerinden anlamlı bir oy farkı olacak. En az iki puanlık bir fark olacak bu da 200 bin oya tekabül ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 01:29
  1. İstanbul
  2. anket sonuçları
  3. anket sonuçları belli oldu

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