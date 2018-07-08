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Majör depresyona dikkat!

Majör depresyon nedir? Belirtileri nelerdir?

08 Temmuz 2018 Pazar 22:40
Majör depresyona dikkat!

Majör depresyonu karakterize eden belirti kişinin herhangi bir şeyden tat alma yeteneğinin neredeyse tamamen kaybolmasıdır. Sıklıkla uyku ve iştah zorlukları ortaya çıkar. Konsantrasyon ciddi bir problem hâline gelebilir.

Birçok insan hayatlarının bir döneminde üzgün ve çaresiz hissedebilir. Ama majör depresyonda bu hislerin, depresif ruh hâlinin ve ilgi kaybının günün büyük kısmında (özellikle sabahları) görülmesi ve bunların da en az iki hafta boyunca devam etmesi gerekir.

Majör depresyonu oluşması için illa ki bir neden gerekmez. Birdenbire ya da yavaş yavaş meydana gelebilir. Güçsüz hissetme ya da hayatın gidişatında kontrolü elinde bulunduramama gibi nedenlere bir tepki olarak da oluşabilir.

BELİRTİLERİ

Majör depresyon şu belirtilerle teşhis edilir:

Neredeyse her gün bitkin hissetme ya da enerji kaybı.

Neredeyse her gün değersiz ya da suçlu hissetme

Konsantrasyonun bozulması ve kararsızlık

İnsomniya (uyuyamama) ya da hipersomniya (aşırı uyuma)

Neredeyse bütün aktivitelere ilginin kaybolması ya da bunlardan hiç zevk almama (anhedoni de denilen bu belirti diğer belirtilere göre majör depresyonu işaret etmede daha belirleyicidir)

Dinlenememe ya da yavaş hareket etme, yavaş düşünme

Ölüm ve intihar düşüncelerinin sürekli gelmesi

Ciddi oranda kilo kaybı veya kilo alma (toplam vücut kitlesinin %5’i kadar)

KRONİK DEPRESYONUN MAJÖR DEPRESYONDAN FARKI NEDİR?

Bazı insanlar için normal, pozitif bir ruh hâlini bulmak büyük çaba gerektirir. Bazıları ise asla mutlu hissetmezler. Onlar için duygusal yapılarını suyun üstünde tutmak sürekli bir mücadeledir. Bu his bütün hayatları boyunca da sürebilir, uzun yıllar da. Kronik hâle gelmiş bu depresyona kronik depresyon ya da distimi denir.

Kronik depresyonun majör depresyondan ayıran özellik semptomların daha az yoğun olmasıdır. Kronik depresyona sahip insanlar hayatın böyle olduğunu düşünür. Bunun çözülebilir bir şey olduğunu düşünmezler. Eğer en az iki yıldır tutku, neşe, ilgiduymuyorsanız, kronik depresyon ihtimalini düşünün. Bununla yaşamak zorunda değilsiniz, tedavi edilebilir.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 22:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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