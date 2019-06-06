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Mail order yöntemi ile dolandırıcılığa suçüstü

Mersin’de, mail order yöntemiyle ele geçirdiği başka şahıslara aitkredi kartı bilgileri ile harcama yaparak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 kişi, sonişinde suçüstü yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:55
Mail order yöntemi ile dolandırıcılığa suçüstü

Mersin’de, mail order yöntemiyle ele geçirdiği başka şahıslara aitkredi kartı bilgileri ile harcama yaparak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 kişi, sonişinde suçüstü yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, kredi kartı formu doldurularak ’mail order’ sistemiyle paylaşılankart bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı, Ankara’da yaşayan bir vatandaşın ihbarı ile ortaya çıkarıldı. Cep telefonuna gelen mesajda, Mersin’deki birpetrol istasyonundan yapılan alış veriş karşılığında kredi kartından çekilecek olan 9bin 500 TL için onay istendiğini gören S.E, onay vermeyip hesabını bloke ettirdiktensonra hemen polisi aradı.


İhbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber SuçlarlaMücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhammed B. adlı şüpheliyi, söz konusu petrolistasyonunda başka bir şahsa ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 9 bin lira tutarındaakaryakıt aldığı sırada suçüstü yakaladı. Ayrıca akaryakıtı satmak için aracılık ettiğiöğrenilen bir kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılanaramada 2 adet cep telefonu, 5 sim kartı, 1 adet hafıza kartı, alış veriş slipleri,başkalarına ait nüfus cüzdanları ile çok sayıda bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.


Aksaray’da aynı yöntemle 57 bin liralık vurgun yapmış


Gözaltına alınan Muhammed B’nin üzerinde ele geçirilen alış veriş slipleri üzerindeninceleme yapan siber polisi, zanlının aynı yöntemle Aksaray’daki bir akaryakıtistasyonundan 29 Mayıs tarihinde 57 bin TL tutarlı dolandırıcılık olayına karıştığınıtespit etti.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerdenMuhammed B. tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:55
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