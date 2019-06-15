0553 313 94 23

Mahsur kalan yavru köpek için seferber oldular

Malatya’da bir çukurda mahsur kalan yavru sokak köpeği, mahalledeki çocuklar ve vatandaşların hummalı çalışması ile kurtarıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
Mahsur kalan yavru köpek için seferber oldular

Malatya’da bir çukurda mahsur kalan yavru sokak köpeği, mahalledeki çocuklar ve vatandaşların hummalı çalışması ile kurtarıldı.


Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde, yolda oluşan çukurda yavru köpek sesini duyan çocuklar durumu büyüklerine bildirdiler. Bu sırada anne köpeğin de yavrusunu kurtarmak için çukurun başında beklediğini gören vatandaşlar, hemen iş başına koyularak yavru köpeği kurtarmak için mücadele ettiler.


Kürek ve kazma ile çukurun ağzını genişletmeye çalışan vatandaşlar, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan köpeğe ulaştı. Köpeği alarak ileride bulunan yuvasına taşıyan vatandaşlar, ellerinden geldiği kadar yavru köpeklere bakmaya çalışacaklarını söylediler. Yavru köpeğin mahsur kaldığı yerden çıkarılmasında büyük emekleri olan mahallenin çocukları ise köpeği yuvasına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır."
    1. Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle..
    2. Aşının cinsel yolla bulaşan..
    3. Zeytinburnu’na 26 bin metrekarelik..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni..
    5. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    6. Jandarma’dan 180. Yıl ziyareti
    7. 700 milyon dolarlık ticarete imza atan..
    8. 'Yılın Gazetecisi' ödülü Spor..
    9. Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan’a..
    10. "Bunun yeri çöp değil, başımızın üstü"..
    11. Futbol: Kupa Amerika
    12. Başkan Erdoğan: Kudüs'te oldu..
    13. Genç sinemacılara tam not
    14. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 3..
    15. (Özel) Sultanbeyli’de süratli sürücü..
    16. (Özel) Pendik’de virajı alamayan..
    17. 52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni..
    18. Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı
    19. Bakan Koca’dan öğrencilere sağlıklı..
    20. Robotik kodlamada sertifika heyecanı
    21. Mahsur kalan yavru köpek için seferber..
    22. Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirve
    23. (Özel) BJK kongre üyesi Abdullah..
    24. Dağ horozu kendini 3 yıl sonra 2 km..
    25. YSK TYK AYT YDSsoru ve cevapları ne..
    26. Akşener'den komik anket açıklaması
    27. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR..
    28. YKS kaçta başlayacak ve bitecek?
    29. Bakan Selçuk: “2019 yılının Ocak-Mayıs..
    30. Yeni keşfedildi, Türkiye’de yetişiyor
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!