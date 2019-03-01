Mahsur kalan kuzu botla kurtarıldı Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde derenin kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde derenin kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yolbilen kırsal Mahallesi’nde bir kuzu, dere kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Kuzuyu kendi çabasıyla kurtaramayan sahibi Abdullah Yılmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bota binerek Cırcıp Deresi’ni geçip kuzuya ulaştı. 5 itfaiye erinin bindiği bota alınan kuzu, karşı kıyıya getirilerek sahibine teslim edildi.

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