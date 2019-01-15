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Mahsur kalan hasta bebeğin yardımına belediye ekipleri yetişti

15 Ocak 2019 Salı 22:46
Mahsur kalan hasta bebeğin yardımına belediye ekipleri yetişti

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki hasta bebek, belediye ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırılabildi.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesinde yaşayan Hüseyin Karcı, ateşlenen 1 yaşındaki bebeği Muhammed Ali Karcı'yı otomobiliyle ilçe merkezindeki hastaneye götürmek için yola çıktı.

Karla kaplanan yolda ilerleyemeyen Karcı, İğdeli Mahallesinde mahsur kaldı. Karcı'nın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans yönlendirildi. Kiraz Belediyesine ait greyder, ambulansın önünden giderek yolu açtı.

Bu sırada durumdan haberdar edilen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da ekiplerle birlikte bölgeye gitti. Ekiplerin aileye ulaşmasının ardından Özçınar, bebeği kucağına alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:46
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  5. Kiraz
  6. Saliha Özçınar

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