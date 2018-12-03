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Mahsur kalan dağcılardan biri kurtarıldı

Niğde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan iki dağcıdan biri kurtarıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:08
Mahsur kalan dağcılardan biri kurtarıldı

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü.

Çalışmalar devam ediyor

Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor.

Dün, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı.

Niğde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan iki dağcıdan biri kurtarıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:08
  1. Adana
  2. Niğde
  3. Mustafa Kemal Karakoç
  4. Hilal İşcan

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