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Mahsun Kırmızıgül'ün filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek

19 Şubat 2019 Salı 11:07
Mahsun Kırmızıgül'ün filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, "Mucize 2/ Aşk"ın vizyon tarihi 6 Aralık'a ertelendi.

Mart ayında izleyiciyle buluşması beklenen film, TBMM'de kabul edilen "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından sinema salonlarında izlenebilecek.

Doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini ele alan filmin konusu şöyle:

"Mızgin ile Aziz, ailelerine haber vermeden yaşadıkları köyü terk edip bilmedikleri bir dünyaya, batıya doğru yolculuğa çıkıyor. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyada sevgi ve bağlılıkla ayakta kalmaya çabalayan Aziz ve Mızgin, hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor."

Mucize'nin devam filmi olan yapımda Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Mahsun Kırmızıgül rol aldı.

Boyut Film'den Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği film, Türkiye'den önce 5 Aralık'ta Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:07
  1. Mahsun Kırmızıgül
  2. Mucize
  3. sinema
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