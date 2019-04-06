Mahsum Altunkaya’nın acı günü Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı ve Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya annesini kaybetti.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı ve Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya annesini kaybetti.

Bugün Saat 14.30’da Gaziantep Asri Mezarlık’ta bulunan Bahaeddin Nakıpoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından cenaze Midyat’ta definedilecek. 85 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Halime Altunkaya’nın vefatı sevenleri arasında büyük bir üzüntü yaşattı.

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