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FETÖ'nün mahrem imamlarının eşlerine operasyon! 8 gözaltı

FETÖ'nün polis mahrem imamlarının eşlerine yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

27 Kasım 2018 Salı 11:13
FETÖ'nün mahrem imamlarının eşlerine operasyon! 8 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Tokat, Konya ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 8 kadın gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle kullandıkları ileri sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:13
  1. Tokat
  2. Samsun
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. FETÖ operasyonu
  6. polis mahrem imamlarının eşi
  7. Terörle mücadele
  8. gözaltılar var

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