"Mahrem imam" FETÖ'nün "ihbar mektupları"nı anlattı

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan mahrem imamın ifadesinde, örgütün, tasfiye etmek istediği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik ihbar mektupları gönderdiği bilgisi yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan askerlerden sorumlu mahrem imam S.Ö, TSK'de örgüt zihniyeti dışındaki subay ve astsubayların tasfiye edilmek amacıyla kurulan kumpasın ayrıntılarını paylaştı.

İnsanların FETÖ tarafından "TSK'de dini hiçe sayan askerlerin bulunduğu, bunların yerine örgütün yetiştirdiği 'dini bütün' insanların olması gerektiği" gibi söylemlerle kandırıldığını ifade eden S.Ö, mahrem imamlarla yapılan toplantılarda, örgüte karşı olanların sicillerinin düşük tutularak zor durumda bırakıldıklarını belirtti.

TSK'deki örgüt üyelerinin kendilerini gizlemeleri için mahrem imamlardan sürekli telkin aldığını vurgulayan mahrem imam, şu bilgileri verdi:

"Bir toplantıda 'Adem' kod adlı mahrem imam, öğretmen konumundaki örgüt mensuplarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yerleştiren FETÖ mensuplarının içkili ortamda rahat bir şekilde alkol içmeleri yönünde talimat vererek deşifre olmalarının önüne geçiyordu. Bunu, birçok toplantıda işittim.

Mahrem imamların katıldığı toplantılarda örgüt tarafından hazırlanan ihbar mektupları da konuşuluyordu. Bir gün bu ihbar mektuplarını nasıl hazırladıklarını sordum. Mahrem imam Adem, 'Bu işler kolay. Kafana şapkayı, gözüne gözlüğü takıp mektubu postaneden atıyorsun. Sonra böbürlenerek, 'Siz MİT'i ne zannediyorsun, MİT'in elemanlarına taş çıkartırım.' şeklinde konuştu. Tasfiye etmek istedikleri TSK personeli hakkında ihbar mektubu hazırladıklarını, böylece bu kişilerin itibarını zedeleyerek soruşturma geçirmesini, görevden uzaklaştırılmasını ve sicil notunun düşürülmesini sağladıklarını gördüm."

- Şantaja uğrayan yüzbaşı FETÖ'den yardım istemiş

İtirafçı S.Ö, kumpas konusunda kimi zaman Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uygun bulunan bekar kadın ve erkek örgüt üyelerinin seçildiğine tanık olduğunu kaydetti.

Mahrem imamların, toplantılarda, örgüt mensubu askerlerden toplanan paraların nereye harcanacağına karar verdiğini ifade eden S.Ö, "Bu toplantılarda ilginç bir olayla karşılaştım. Örgüt mensubu olmayan yüzbaşının bir kadınla uygunsuz video kaseti çıkmış. Kadın da yüzbaşıya şantaj yapmış. Daha sonra bu yüzbaşının FETÖ'den yardım istediğine şahit oldum." beyanında bulundu.