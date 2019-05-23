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Mahraman yolunda asfalt çalışması tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı dönemi asfalt çalışmalarına başladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:19
Mahraman yolunda asfalt çalışması tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı dönemi asfalt çalışmalarına başladı. 2014-2018 yılında 2 bin 13 kilometre uzunluğunda yol asfaltlayan büyükşehir, asfalt sezonuna hızlı girdi. Şehir merkeziyle Burç bölgesini birbirine bağlayan 5 kilometre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde açılan imar yolu asfaltlandı.


Kurduğu güçlü ekibiyle açtığı imarlı yolları kent trafiğine kazandıran Büyükşehir, yürüttüğü yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında şehir içi trafiği rahatlatmayı amaçladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları doğrultusunda yol çalışmalarına yoğunlaşan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentle birlikte büyüyen ulaşım sorununa çözüm olmak için yaz, kış, soğuk, sıcak demeden 4 mevsim yollarda mesai harcadı. Bir taraftan yeni yollar açan diğer yandan da yollara asfalt seren Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında artan sıcaklığa aldırmadan yol bakım ve onarım çalışmalarında ciddi bir mesafe kat etti.


40 mahalleyi merkeze bağlayacak


2019 asfalt sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Büyükşehir, kamuoyunda Mahraman yolu olarak bilinen şehir merkeziyle Burç bölgesini birbirine bağlayan 5 kilometre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde açılan imar yoluna, 15 bin ton sıcak asfalt serdi.


Burç bölgesindeki yaklaşık 40 mahallenin şehir merkezine bağlantısını sağlayan çevre yolu niteliğindeki Mahraman yolu, modern haliyle trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:19
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