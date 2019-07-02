0553 313 94 23

Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı

Mahmutbey Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü park halindeki araca arkadan çarptı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:37
Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı

Mahmutbey Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü park halindeki araca arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Mahmutbey Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nimetullah Yiğit yönetimindeki haritalandırma ölçüm aracı yol ölçümü için emniyet şeridinde durdu. Bu esnada arkadan hızla gelen motosiklet sürücüsü 43 yaşındaki Faruk Has, araca arkadan çarpıp camdan içeriye girdi. Araç içinde bulunan Nimetullah Yiğit ve iki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklet sürücüsü Faruk Has çevredekiler tarafından araçtan güvenli bölgeye çıkarıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Bu sırada motosikletten benzin dökülmesi korkuya neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosiklete köpükle müdahale etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü Faruk Has’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan Basın Ekspres yolu polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail 294 defa ezanı yasakladı!
    1. Katil İsrail 294 defa ezanı yasakladı!
    2. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı..
    3. Kışın ders çalışıp, yazın koyun..
    4. Kumluca’da öğrencilere tercih..
    5. Avustralya’da bombalı saldırı önlendi
    6. Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip..
    7. Manisa’da 14 bin 780 öğrenci yetenek..
    8. Bursaspor’da Yalçın Koşukavak dönemi
    9. ’Demir Adam’ Ali Bıdı’nın hedefi dünya..
    10. Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
    11. Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş..
    12. Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna..
    13. Gaziantep’in ihracatı yüzde 8 arttı
    14. 100 yıl sonra gerçekleşen hayalde..
    15. Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    16. Hacettepe'nin ilk doktorları yarım..
    17. Kursiyerler tarafından yapılan..
    18. Akşemsettin Mahallesi’nde fiziki..
    19. Şahinbeyli sporcu, milli takım yolunda
    20. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    21. Azurit taş takmanın faydaları | Şifa,..
    22. Irak'ta Haşdi Şabi'nin kapatılması..
    23. İran'dan ABD'ye şok tehdit! "İsrail'i..
    24. Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu..
    25. 12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan..
    26. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    27. Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi..
    28. Atanı da al git Oray! Habertürk’ün..
    29. Torbalı ve Göktepe resmen kardeş
    30. JP Morgan'dan kritik Türkiye açıklaması
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız